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Konya'da 4 fuar birden açıldı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:27
Konya'da 4 fuar birden açıldı

KONYA (AA) - TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenen Konya Gayrimenkul Fuarı, Konya İnşaat Fuarı, Konya Kent Fuarı ile Konya Mobilya, Dekorasyon ve İdeal Ev Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, KTO-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki açılış töreninde, düzenlenen fuarlarla gayrimenkul sektörünü bir araya getirdiklerini söyledi.

Fuarların Konya'da bir ilk olduğuna dikkati çeken Ersözlü, Türkiye'de ilk defa 4 ayrı sektörü tek bir çatı altında topladıklarını dile getirdi.

Ersözlü, fuarlarda, 5 bin liradan 5 milyon liraya kadar değişen fiyat aralığındaki projelerin görücüye çıktığını belirterek, "Fuarlara ilk olmasına rağmen inanılmaz katılım oldu. Konut, ofis, arsa ve kentsel dönüşüm konusunda proje üreten firmalar, buradalar. Fuarlara Konya başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve Antalya'dan da katılımcı firmalar var. Böylesine önemli bir sektöre yönelik düzenlediğimiz fuarlar, başta Konya olmak üzere tüm bölge ekonomisi ve yatırımları için olumlu katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

Ersözlü, ziyaretçiler için 19 ilden otobüs kaldırdıklarını sözlerine ekledi.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise fuarların kente büyük katkı sağladığını aktardı.

Konya'nın, sahip olduğu avantajlarıyla fuarcılıkta cazibe merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini anlatan Öztürk, hedeflerinin fuar ziyaretleri kapsamında 1 milyon kişinin kente gelmesini sağlamak olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla fuarların açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TİMFED Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Çelik, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ile çok sayıda kişi katıldı.

Fuarlar, 11-12-13 Mayıs tarihlerinde 10.00-19.00, 14 Mayıs Pazar günü ise 10.00-18.00 saatlerinde gezilebilecek.

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