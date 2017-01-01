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Sakarya'da bölgesel kalkınma konferansı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:30
Sakarya'da bölgesel kalkınma konferansı

SAKARYA (AA) - Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, "MARKA'ya dahil olan iller olarak otomotivden, makine imalatına, turizmden süs bitkilerine birçok farklı sektörde kümelenme faaliyetleri anlamında olumlu çalışmalara da imza atmış bulunmaktayız. Halihazırda AB Küme Analizi Sekreterliği tarafından mükafatlandırılan kümeler Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da faaliyet göstermektedir." dedi.

Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen uluslararası "Bölgesel Kalkınma Gündemi: Küresel Değer Zincirleri ve Rekabetçilik Siyasaları" konferansında konuşan Vali Yılmaz, kümelenmenin, coğrafi olarak yakın konumda olan birbiriyle rekabet halinde olmasına rağmen iş birliğinde bulunabilen, aynı değer zincirinde faaliyet gösteren işletmelerin ve onları destekleyici kurumların bir araya gelmesi olduğunu söyledi.

Yılmaz, 1990'lı yıllardan itibaren sektörel kümelerin, rekabet ve ekonomik kalkınma için gitgide artan biçimde baskın bir araca dönüştüklerine de şahit olduklarını belirterek, "MARKA'ya dahil olan iller olarak otomotivden, makine imalatına, turizmden süs bitkilerine birçok farklı sektörde kümelenme faaliyetleri anlamında olumlu çalışmalara da imza atmış bulunmaktayız. Halihazırda AB Küme Analizi Sekreterliği tarafından mükafatlandırılan kümeler Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da faaliyet göstermektedir." diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasında en önemli enstrümanlarından olan kümelenme çalışmalarında politika oluşturucusu ve uygulayıcısı konumunda bulunun yerel, ulusal ve uluslararası tarafların bir araya getirildiği organizasyona imza attığı için Yönetim Kurulu Başkanı olduğu MARKA'ya ve destek veren herkese teşekkür ettiğini kaydetti.

MARKA Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu da MARKA olarak her yıl ayrı bir tema ile Türkiye'nin bölgesel kalkınma sorunlarını tartışmayı planladıklarını kaydetti.

Bu yılın temasının "Küresel Değer Zincirleri ve Rekabetçilik Siyasaları" olduğunu belirten Çöpoğlu, "Küresel değer zincirleri içerisindeki yerimizi sağlamlaştırmak ve rekabetçiliğimizi artırmak en temel gayemizdir. Önümüzdeki 2 gün içerisinde kümelenme politikalarımızı derinlemesine analiz edip eksiklerimizi tamamlama konusunda çok önemli uzmanların görüş ve önerilerini alacağız. Kümelenme modelini temel alan bölgesel kalkınma politikalarının geliştirilmesi için birlikte öğrenme sürecini en etkin şekilde hayata geçirmek zorundayız." şeklinde konuştu.

İki gün sürecek konferansta katılımcılar, "Türkiye'nin Kümelenme Deneyimi", "Bölgesel Kalkınma Siyasaları ve Kümelenmeler", "Kümelenmelerle Değişimi Yönetmek" ve "Değişim Yönetimi Uygulamaları" konularında görüşlerini açıklayacak.

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