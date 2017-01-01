Engelli gençlere temsili askerlik öncesi kına gecesi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de yarın bir günlük temsili askerlik yapacak gençlerin eline kına yakılırken aileler gözyaşlarını tutamadı.

Faika Erkurt Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezinde askerlik heyecanı yaşandı. Okulda eğitim gören engelli gençler, her yıl bir günlüğüne asker oluyor.

Bu kapsamda engelli öğrenciler aileleri ve öğretmenleriyle birlikte 54. Mekanize Tugay Komutanlığı'na bağlı Karaağaç Kışlasında askerlik yapıyor. Engelli gençlerin gururla askerlik üniforması giymesi ailelerine duygulu anlar yaşatıyor.

Gençler için askere gitmeden önce yapılan kına eğlencesi engelli gençler için de tertip edildi. Eğlence programı öğrencilerin eğitim gördüğü Faika Erkurt Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi’nde yapıldı.

Temsili asker adaylarının heyecan ve gurur programında, askerlerin omuzlarına Türk bayrağı asıldı.

Bayrağa da gençleri uğurlamaya gelenler tarafından para takıldı. Ardından askerler, halk oyunları gösterileriyle davetlilere eğlenceli bir gösteri sundu.

Ardından öğretmenleri ve anneleri tarafından temsili askerlere kına yakıldı. Kınanın yakıldığı sırada ailelerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

- ''Evladımla gurur duyuyorum''

Ailelerden Erdoğan Bozkurt, bugün oğlu Furkan Bozkurt'un heyecanına ortak olduklarını söyledi.

Oğluyla gurur duyduğunu ifade eden Bozkurt, ''Allah herkese böyle bir evlat nasip etsin. Çok gururluyum bugün, evladımla gurur duyuyorum. Allah vatanınıza milletimize zeval vermesin.'' dedi.























