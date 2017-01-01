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Antalyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:32


ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 13 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan oyuncular, pas, top kapma ve taktik çalışmalar yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, çift kale maçla sona erdi. Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Samuel Eto'o'nun kaptanlığını yaptığı beyaz yelekli takım, mücadeleyi 3-0 kazandı.

Kırmızı-beyazlı kafilenin, yarınki antrenmanın ardından Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gideceği öğrenildi.

Öte yandan, Antalyaspor Kulübü, UEFA Kulüp Lisansı'nı almaya hak kazandığını duyurdu. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Yapılan başvurunun ardından sunulan dosyaların ve uzman raporlarının incelenmesi sonucu açıklanan kararla kulübümüz, UEFA Kulüp Lisansı'nı almaya hak kazanmıştır." denildi.


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