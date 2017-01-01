"Kütahya Yapı Fuarı" kapılarını açtı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Yapı Fuarı törenle açıldı.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, belediye fuar alanındaki açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentin sosyal ve kültürel hayatına zenginlik katacak bir fuarın açılışına katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İnsanlar için yaşanılan, çalışılan, eğitim ve sağlık gibi hizmet alınan yerlerin önemli mekanlar olduğunu anlatan Nayir, şöyle konuştu:

"Bu mekanlar bizim huzurumuzu, rahatımızı, sağlığımızı ve can güvenliğimizi temin ettiği ölçüde bize hizmet eden yerlerdir. İhtiyaçlarımızı belirtirken, Anadolu'da çok güzel bir söz var; 'Dünyada mekan, ahirette iman' demişler. Her şeyin önünde olan mekan ihtiyacımızı bizim ihtiyaçlarımızın başında sayarak bizlere bu konuda bir yol göstermişler. Eğer eviniz, iş yeriniz, hizmet aldığınız yerler size hizmet edecek ölçülerde yapılmış, standardı ona göre belirlenmişse sizin hayattaki büyük ihtiyacınızı karşılayacak yerler olarak düşünülmüştür. Devlet olarak biz kuralları koyan olarak, kuralların takibi, denetimi hususunda, ruhsatlandırmasında ve aynı zamanda risk taşıyan yerlerin belirlenmesinde ve risklerin ortadan kaldırılmasında varız."

Nayir, güvenli yapılar için gerekli tedbirlerin alındığını, bunun için denetimler yapıldığını vurgulayarak, "Güvenli yapılar çok önemli, güvenli yapı için de yapı malzemeleri büyük önem taşımakta. Bu bilinçle bizler yapı malzemesi denetimini de yürütüyoruz. Bu tür fuarlar bu bilincin gelişmesinde, insanımızın ihtiyaç duyduğu can güvenliğini, refahını, mutluluğunu sağlayacak, sağlığını olumlu yönde etkileyecek hususların temini açısından bu fuarlar bir yol gösterici olacak." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Vekili Galip Gültekin de belediye olarak özellikle son yıllarda düzenlenen ihtisas fuarlarına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol da 4 bin 100 metrekare kapalı alanda kurulan fuarda 61 standın yer aldığını belirtti.

Fuar, 4 gün sürecek.





