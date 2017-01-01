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Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı:

11 Mayıs 2017 Perşembe, 14:34


MALATYA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, ligde henüz matematiksel olarak hiçbir şeyin bitmediğini ifade ederek, Boluspor maçını kazanıp, Malatya’da şampiyonluk turunu atmak istediklerini söyledi.

Ravcı, Nurettin Soykan Tesisleri’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin son iki haftasına girildiğini belirterek geçen haftanın kendileri için avantajlı geçtiğini kaydetti.

Ligde herhangi bir sürpriz yaşamak istemediklerini anlatan Ravcı, henüz hiçbir şeyin belli olmadığını dile getirerek "Ligin bitimine iki hafta var. Matematiksel olarak hiçbir şey bitmiş değil. Sadece büyük bir avantajımız var. Bu hafta sahamızda Boluspor ile oynayacağız. Onların da play-off hedefi var. Artık bu saatten sonra herhangi bir sürprize mahal vermemek için hazırlıklarımızı ona göre yapacağız. Oyuncularımızın hepsi bu işin bilincindeler." diye konuştu.


- İnönü Stadı'ndaki son maç

Pazar günü Boluspor'u konuk edecekleri İnönü Stadı'nda son karşılaşmanın oynanacağını anımsatan Ravcı, gelecek sezon maçların yeni yapılan statta yapılacağını vurguladı.

Ravcı, İnönü Stadı’nda Malatyalıların birçok başarıya şahit olduğunu ifade ederek, "Malatyalılar için tarihi bir maç olacak. Bu tarihi maçta da bize inanan, güvenen taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Onların da bu olaya şahitlik edeceğine eminiz. Duygusal anlamda da önemli bir maç çünkü yeni sezonda artık yeni stadımıza geçeceğiz. İnşallah o tarihi çok güzel bir şekilde kapatırız ve Malatya’da çok güzel bir anı olarak tarihe geçer." değerlendirmesinde bulundu.

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