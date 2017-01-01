Reyhanlı'daki bombalı saldırılar

HATAY (AA) - Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te meydana gelen, 53 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı saldırının yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.
İlk saldırının yaşandığı Reyhanlı Belediyesi önünde toplananlar, olayda yaşamlarını yitirenlerin anısına karanfil bıraktı.
Hayatını kaybedenlerin yakınları, ilçe protokolü ve vatandaşlar, daha sonra Atatürk Caddesi'nden ikinci patlamanın yaşandığı PTT binası önüne kadar sloganlar atarak yürüdü.
11 Mayıs Şehitler Anıtı'na gelen kalabalık, burada saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.
Törende, saldırılarda hayatını kaybedenlerin adı tek tek okundu. Anma etkinliğinde Ayrıca Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.