Samsun-Krasnodar arası direkt uçuşlar başlıyor

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SAMSUN (AA) - Türkiye ile Rusya arasındaki gelişmeler nedeniyle 1,5 yıl önce iptal edilen Samsun ile Rusya'nın Krasnodar şehri arasındaki direkt uçak seferlerinin 13 Mayıs Cumartesi günü yeniden başlayacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kentteki bir kafede iş adamlarıyla bir araya geldi.

Samsun ile Rusya'nın Krasnodar arasında direkt uçak seferlerinin 13 Mayıs Cumartesi günü başlayacağını belirten Yılmaz, "Cumartesi günü Krasnodar'dan Samsun'a ilk uçak geliyor. Bu, 52 yolcu kapasiteli bir uçak. RusLine Havayolu şirketi bu uçağı tercih etti. Bundan sonra her cumartesi günü bu seferler olacak. Uçuş 40 dakika sürecek. Bundan sonra uçuşların haftada bir gün olarak devam etmesi planlanıyor." dedi.

Rusya'da bir haftadır tanıtım günleri etkinlikleri düzenlediklerini dile getiren Yılmaz, "Ruslar adına iş kolay. Onların vize sorunu yok. Oradan uçağın dolu gelmesini sağlamak pek güç gözükmüyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz, uçuşların devam etmesi için Samsun'dan da talebin olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Rusya'ya dönecek uçakta biz girişimlerde bulunmazsak uçak doldurulamaz gibi geliyor. Bu hatta destek olmak ve yaşatmak için iş adamları çalışanlarını Krasnodar'a gönderebilir. 'Git orada nasıl pazarlar var, incele gel' diyebilirsiniz. Krasnodar-Samsun seferleri haftada bir kez olacak diye oraya giden insanların bir hafta kalmak zorunda olduğu düşünülmesin. Krasnodar'dan İstanbul'a her gün uçak seferi var. İstanbul üzerinden de Samsun'a dönebilirler. Bu uçuşlar haftada 2 gün olarak planlanıyordu. Ramazan ayının araya girmesi ve havaalanının akıbeti ile ilgili olayları gözlemek için şu anda haftada bir uçuş olsun istediler."



