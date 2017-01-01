Kocaeli'de otomobil çöp kamyonuna çarptı: 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin çöp kamyonuna çarpması sonucu, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-130 karayolunun Yeniköy mevkisinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 41 GB 757 plakalı otomobil, İzmit istikametine giderken arıza yaptıktan sonra durmaya çalıştığı öne sürülen Ş.S'nin kullandığı 34 BL 4734 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarptı.
Kazada, otomobildeki Cem Kaya ve Musa Can Bozoğlu yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Kaya ve Bozoğlu hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Kaya'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan D-130 karayolunun İzmit istikameti, araçların yoldan kaldırılmasının ardından açıldı.
Öte yandan trafik ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, durmaya çalışan otomobilin yaklaşık 60 metre fren izi bıraktığı tespit edilirken, çöp kamyonu sürücüsü Ş.S. ise arıza nedeniyle yolun sağında durmak üzereyken kazanın meydana geldiğini ileri sürdü.