Engelliler Haftası'nda temsili vali oldu

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Bedensel Engelliler Derneği temsilcileri Vali Necati Şentürk'ü ziyaret etti.

Dernek üyelerinden Demet Şenlik, ziyarette temsili olarak vali koltuğuna oturdu. Şenlik, son yıllarda engellilerin sosyal hayata kazandırılması için büyük adımlar atıldığını belirterek, yöneticilere teşekkür etti.

Engellilerin hayatta daha aktif olabileceğini vurgulayan Şenlik, sosyal etkinlik alanlarının artırılması ve eğitim alabilmeleri için imkanların genişletilmesini istedi.

Şenlik, "Kırşehir'de devletimizin destekleriyle engelli kardeşlerimiz çok iyi yerlere geldiler. Okula gidemeyenler rahatlıkla okula gidebiliyor, rehabilitasyon merkezlerinde çok güzel vakit geçiriyorlar. Bizlere her zaman destek veren Sayın Valimize kendim ve diğer engelli kardeşlerim adına teşekkür ediyorum." dedi.

Kırşehir Valisi Necati Şentürk de Engelliler Haftası'nı düzenlemekteki amacın toplumda engelliler adına farkındalık oluşturmak olduğunu, engellilerle sürekli bir araya geldiklerini ve her türlü sıkıntılarını gidermeye gayret ettiklerini belirtti.

Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve onları meslek sahibi yapmanın, devletin en önemli görevleri arasında olduğunu dile getiren Şentürk, "İşi olanın eşi de olur, aşı da olur. Devletimiz engelli vatandaşlarımıza imkanları çerçevesinde sahip çıkmaktadır. Engellilere yaptığı yardımlarla sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmektedir. Allah devletimize zeval vermesin. Avrupa ülkeleri devletimizin yaptıklarını yapamıyorlar. En makbul dualar engelli evlatlarımızın yaptığı dualardır. Kırşehir'de engelli çocuklarımız, gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmektedir. Çocuklarımızın daha iyi eğitim almaları için bu merkezi daha büyük bir yere taşımayı planlıyoruz." diye konuştu.

Ziyarete, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ramazan Baykara, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan ve engelli vatandaşlar katıldı.