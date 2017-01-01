İranlı turizm acenteleri Giresun'a açılıyor

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GİRESUN (AA) - İran'dan davet edilen turizm acenteleri, Giresun'un turizm potansiyeli hakkında bilgilendirildi.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odasının (GTSO) yaklaşık bir yıl önce Tebriz Ticaret Odasını ziyaretinde temelleri atılan turizmde iş birliği çalışmaları, meyvelerini vermeye başladı.

Nevruz tatilinde 150 kişilik grubun Giresun'a gelmesinin ardından turizm potansiyelini keşfetmek amacıyla İranlı turizm acenteleri de kenti ziyaret etti.

GTSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, oda binasındaki bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Giresun'un en önemli hedeflerinden birinin hiç şüphesiz doğa turizmi olduğunu söyledi.

Son yıllarda turizmin denizden doğaya dönüşünün Doğu Karadeniz'i çekim merkezi haline getirdiğine işaret eden Çakırmelikoğlu, "Bu bakımdan Doğu Karadeniz yaylalarının ön plana çıkması ilimizi ve yöresini cazip hale getirmiştir. Bu doğrultuda planlanan, Orta ve Doğu Karadeniz bölge yaylalarını birleştiren Yeşil Yol projesi şu an aktif durumda devam etmektedir." dedi.

Çakırmelikoğlu, Giresun turizmindeki sıçramanın 2017 yılında da süreceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Karadeniz’in insan yaşayabilir tek adası Giresun Adası, mistik yönüyle turizmin çekim merkezidir. Diğer yandan bugün itibarıyla birçok yayla tesisi yerli ve yabancı doğaseveri ilimize çekmektedir. Giresun tarihi ve kültürel altyapısına ilaveten doğasıyla entegreli bir ulaşım ve tesis potansiyeliyle İranlı turistleri konuk etmekten son derece mutlu olacaktır."

Giresun Turizm İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz da İranlı acentelerin bölgeden turist getirmesi için girişimlerde bulunduklarını, bu kapsamda bir süre önce İranlı turistlerin kente geldiğini anlattı.

Bu dostluğu geliştirmek ve büyütmek istediklerini dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

"Giresun sıcak insanları, tabiat ve doğal güzellikleri olan güvenli bir şehir. Gerçekten saklı bir cennet, tabiatı bozulmamış, yaylaları cennet. Bunları yürekten söylüyorum. Ayrıca Giresun ucuz bir şehir. Şehriniz yatırım için çok bakir bir şehir. Hangi konuda olursa olsun yatırım yapılabilir. Turizm konusunda yatırım yapmak isteyenlere gerekli kolaylıklar sağlanacaktır."

Giresun Belediye Başkan Veki̇li̇ Hayati̇ Tökez de turi̇zm i̇çi̇n Gedi̇kkaya Projesi̇'ni̇ hayata geçirdiklerini belirterek, "Giresun Kalesi'nde yaz ayında yeni̇ bi̇r tesi̇s projesi̇ne başlayacağız. Ayrıca İran'ın Urumi̇ye kenti̇ i̇le Gi̇resun Beledi̇yesi̇ kardeş şehi̇r." diye konuştu.

İran Batı Azarbaycan Eyaleti̇ Kültür Muavi̇ni̇ Mehdi Velizade ise Giresun'un doğasıyla turizm açısından güzide bir yer olduğunu söyleyerek, şehrin turizm potansiyelinin de yüksek olduğunu ifade etti.