Soylu ve Avcı'dan yanan fabrikada inceleme

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TRABZON (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıkan fabrikada incelemelerde bulundu.

Rize'de düzenlenecek, "Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Zirvesi"nin açılış programına katılmak üzere uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen Soylu ve Avcı'yı, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Rize Valisi Erdoğan Bektaş ve diğer ilgililer karşıladı.

Avcı ve Soylu, birlikte Arsin ilçesine hareket ederek Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde sabah saatlerinde yangın meydana gelen fabrika alanında inceleme yaptı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürü Fahri Kaplan'dan yangın ve söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi alan Soylu ve Avcı, fabrika sahibi Aydın Gündoğdu'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan, yangın fabrikanın bazı bölümlerinde halen devam ederken, söndürülen bazı bölümlerinde ise soğutma çalışması gerçekleştiriliyor.



