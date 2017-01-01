Bursa tekstili yabancı alım heyetlerinin radarında

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BURSA (AA) - Rusya, Fas, İran, Güney Afrika ve Belarus'un da aralarında bulunduğu 20 ülkeden 226 kişilik alım heyeti, Bursalı tekstil firmalarının yöneticileriyle bir araya geldi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) Ur-Ge Projesi kapsamında, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) 50'ye yakın Bursalı tekstil firması, açtıkları stantlarda yabancı alım heyetine ürünlerini tanıttı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce yine tekstil sektörüne yönelik iki ayrı alım heyetiyle 400'e yakın yabancı alıcıyı Bursalı firmalarla buluşturduklarını belirtti.

Ur-Ge projeleri kapsamında tekstil sektöründe üçüncü kez alım heyeti organizasyonu düzenlediklerini hatırlatan Kuş, "Bugün de dünyanın farklı ülkelerinden önemli alıcıları yine üyelerimizle buluşturuyoruz. Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçı kenti olan kentimizin ihracatı yılın ilk 4 ayında yaklaşık yüzde 14 artış gösterdi. Bursa'nın ihracatta yakaladığı bu başarının çıtasını her geçen gün artırmak için stratejik çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Kuş, "Ticari Safari Projesi" kapsamında bugüne kadar 80'i aşkın ülkeden 10 bin yabancı alıcıyı Bursalı firmalarla iş birliği masasında buluşturduklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Ur-Ge projelerimiz ile de bir yılda 7 ayrı alım heyeti organizasyonu düzenledik. Geçtiğimiz ay Gıda Ur-Ge projemiz kapsamında düzenlediğimiz organizasyonumuzda doğru alıcıları Bursa'ya getirerek sektöre önemli bir hareketlilik kazandırdık. Firmalarımıza ürünlerini doğrudan pazarlama fırsatı sunduğumuz bu organizasyonlarda sadece referandumun ardından 30'u aşkın ülkeden yaklaşık bin alıcıyı üyelerimizle bir araya getirdik. Bu organizasyonlarda yapılan her dört iş görüşmesinin biri siparişle sonuçlandı."

Yabancı alım heyetleri, 14 Mayıs'a kadar sürecek program kapsamında, Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi (BUTTİM) ve bazı firmaların üretim tesislerini de ziyaret edecek.



