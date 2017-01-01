Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) kurulduğu günden beri sürekli üreticinin yanında olduğunu belirterek, "Geldiğimiz noktada TARSİM’in önemi ve değerini daha iyi anladık" ifadesini kullandı.

Karan, yazılı açıklamasında, fındıkta son yıllarda üst üstte yaşanan doğal afetler sonrası tarım sigortasının büyük önem kazandığına dikkati çekti.

Doğal afetlerden ürünü zarar gören üreticilerin imdadına TARSİM'in yetiştiğine işaret eden Karan, bir süre önce fındıkta büyük hasara neden olan fırtına sonrası ekiplerin hasar tespiti için yoğun mesai yürüttüğünü vurguladı.

TARSİM eksperleri tarafından titiz ve doğru bir hasar tespiti yapıldığının altını çizen Karan, şunları kaydetti:

"Fındık çiftçisi son yıllarda zirai don, fırtına, dolu ve külleme hastalığı gibi doğal afetlerle mücadele etmekten yoruldu. Giresun Ziraat Odası olarak üretici ve çiftçilerimize sürekli devlet destekli tarım sigortasını önerdik. Geldiğimiz noktada TARSİM'in önemi ve değerini daha iyi anladık. TARSİM kurulduğu günden beri sürekli üreticinin yanında oldu ve 9-10 Mayıs'ta Giresun başta olmak üzere bölgemizde yaşanan, yer yer saatteki hızı 102 kilometreyi bulan fırtına sonrası 10 binin üzerinde parselde meydana gelen hasar tespitini yapmak için hızlı bir şekilde sahaya inerek çiftçilerimizin zararına merhem olmaya çalışmaktadır."

Karan, fırtına nedeniyle bahçeleri zarar gören üreticilerden hasar tespiti yapan eksperlere yardımcı olmalarını isteyerek, bundan sonraki yıllarda da üreticilere doğal afetlere karşı kesinlikle tarım sigortası yaptırmalarını önerdi.