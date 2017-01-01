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Sürmene Çamburnu'ndaki örtü yangını

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:07

TRABZON (AA) - Sürmene Çamburnu'ndaki Hancıoğlu Çamburnu Tesisleri işletmecilerinden Ali Hancı, kiraladıkları alan içerisinde yürüttükleri projenin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandığını ve 7 ayrı kurumun onayı sonucu ruhsatlandırılarak uygulamaya başlandığını söyledi.

Hancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahil bölümünde yer alan tesisi 25 yıldır işlettiklerini belirterek, yeni yapılacak projenin bulunduğu alanda yapılan çalışmaların, yangınla ilgisinin olmadığını ifade etti.

Projenin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden gerekli izinlerin alınarak uygulandığını anlatan Hancı, söz konusu proje kapsamında kendi alanlarında tek bir çam ağacı kesmedikleri gibi sözleşmeye bin çam ağacı dikme taahhüdünü de kendilerinin ilettiğini, çevre düzenlemesi çalışmasında bu bin ağaçlık dikimi hemen gerçekleştireceklerini kaydetti.

Hancı, hazırladıkları projenin, detaylarıyla incelendiğinde, sadece bu bölgede değil, belki de Türkiye'de kiralanan orman alanlarını en iyi koruyan proje olduğunun görüleceğini dile getirerek, "Kiraladığımız alan içerisinde yürüttüğümüz proje, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış, 7 ayrı kurumun onayı sonucu ruhsatlanarak uygulamaya başlanmıştır." dedi.

Proje temelinin yangından çok daha önce atıldığına işaret eden Hancı, şunları söyledi:

"Projenin temeli yangından yaklaşık 7 ay önce atılmış, olay meydana geldiğinde bölgeye sıçramaması için büyük gayret gösterilerek gerekli önlemler tarafımızdan alınmıştır. Milletvekili Haluk Pekşen'in kendisine durumu 5 ay önce tüm detaylarıyla açıklamamıza ve 'Ben böyle olduğunu bilmiyordum' ifadesini duymamıza rağmen geçen sürede yine kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yapmaya devam etmesi anlaşılır gibi değildir. Bizler yıllardır dürüst ticaret ilkesiyle babadan kalma işlerimizi yaşatmaya çalışan, asıl iş yoğunluğu da İstanbul'da bulunan bir aileyiz."

Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Çamburnu mevkisinde 7 Ocak'ta örtü yangını çıkmış, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Yangının ardından bir süre önce bölgede yeni yapılaşmaların olacağı öne sürülmüş, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün de dün yaptığı basın toplantısı ile söz konusu alanda herhangi bir yapılaşmanın olmadığını bildirmişti.


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