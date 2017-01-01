"Hava kargo ile Türk ürününün prestiji artacak"

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MANİSA (AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, hava kargo taşımacılığına ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini belirterek "Hava kargoya sadece yaş sebze ve meyvenin dünya pazarlarına günlük süre ile ulaştırılması değil, Türkiye'de üretilen tüm değerlerin hava kargoyla taşınması istiyoruz." dedi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Seyyar, hava kargo taşımacılığına ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini, Türk Hava Yolları (THY) ve sektör temsilcileriyle son bir toplantı yapacaklarını bildirdi.

Toplantının ardından hava kargo taşımacılığının start almasını beklediklerini ifade eden Seyyar "Ege Bölgesi'ndeki yaş meyve ve sebze üreticisi ve ihracatçısı kazanacak. Anlaşmanın sağlanmasıyla başta Körfez ülkeleri olmak üzere Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine günlük yaş meyve sebze gönderebilecek. Şu anda büyük bir pazar olan körfez ülkelerine domates gönderemiyorduk artık çok daha rahatlıkla gönderebileceğiz." diye konuştu.

Seyyar, özellikle domates, kiraz ile üzüm hasat edildiği gün hava kargo ile Körfez ülkeleri, Avrupa ve Uzakdoğu'ya çok rahatlıkla gönderilebileceğini vurguladı.

Yaş sebze ve meyve ile ilgili hangi destinasyonlarda, hangi tonajlarda, hangi fiyat seviyelerinde nasıl çalışma yapılacağına dair karar vereceklerini kaydeden Seyyar, "Hava kargoya sadece yaş sebze ve meyvenin dünya pazarlarına günlük süre ile ulaştırılması değil, Türkiye'de üretilen tüm değerlerin hava kargoyla taşınması istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Türk ihracatçısı bir adım öne çıkacak"



Türkiye'de kargoculuğu büyüterek ihracatçının dünya pazarlarına bir adım öne çıkması için uğraştıklarını dile getiren Seyyar, şöyle devam etti:

"İhracatçılar olarak biz çok istekliyiz. Mesela şu anda Körfez ülkelerine biz taze domates gönderemiyoruz, kiraz göndermekte zorlanıyoruz. Çünkü karayolu ve deniz yolu çok ciddi problem. Ama hava kargoyu işletiyor olsak hemen hemen her gün Körfez'deki büyük metropollere, Riyad'a, Dubai'ye bir uçak kaldıracak durumdayız. Bunu ihracatçının ve Türk sanayicisinin hizmetine sunmaya çalışıyoruz."

"Hava kargo taşımacılığı ile dünya pazarlarında Türk ürününün prestiji de artacak" diyen Seyyar, "Üretici de daha planlanabilir bir üretime kavuşacak. Üreticinin de ürünü günlük işleneceği için daha değerlenecek, daha iyi fiyata verme şansı olacak. Üreticinin de yüzü gülecek. İlk denemeler başarıya ulaştığında ayakları yere daha sağlam basacak. Üzümde yüzde 10, yüzde 20 katma değer artışı olacak. Bugün 60 sente satılıyorsa, hava kargo ile 70 sente, 80 sente satılabilecek. Ürünün raf ömrünü artıracağız. Rafta en az 10 gün daha fazla kalacak. Türk ürününün albenisi olacak." dedi.