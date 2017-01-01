"Özel" çocuklar bir günlüğüne özel harekat polisi oldu

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SAMSUN (AA) - Samsun'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında 3'ü kız 12 engelli öğrenci, bir günlüğüne özel harekat polisi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Engelliler Haftası kapsamında Zafer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 3'ü kız 12 engelli, polis araçlarıyla alınarak Kirazlık mevkisindeki Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğüne getirildi.

Burada Şube Müdürü Özkan Alkaş ve özel hareket polislerince karşılanan öğrencilere, Emre Bağcı Salonu'nda özel harekat tanıtım videosu izletildi. Daha sonra özel hareket polis üniformaları giydirilen öğrencilere polislerinin operasyonlar sırasında kullandıkları araç ve gereçler tanıtıldı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde yanaşık düzen eğitimi verilen, ardından bayrak selamlayarak şehitler için saygı duruşunda bulunan öğrenciler, kobra, kirpi ve ural isimli zırhlı araçlara bindirilerek cihazları kullandı.

Öğle yemeğini birlikte yiyen engelli öğrenciler ve Toplum Destekli Polislik Şube görevlileri, motosiklet gösterisini izledi ve ardından bahçeye fidan dikti.

Programın sonunda öğrencilere isimlerini taşıyan tişört, kep ve bardak hediye edildi.

İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel öğrencilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Engelliler Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendiğini anımsatan Yavuz, "12 özel öğrencimizi sabah saatlerinden bu yana misafir ettik. Arkadaşlarımıza özel harekat polis teşkilatımızı hem sevdirdik hem de tanıttık. Devlete, millete saygıyı ve sevgiyi anlattık." dedi.

Yavuz, çocukların yaşadıkları mutluluğun gözlerinden okunduğunu, onları mutlu etmenin kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Yeşim Erdoğan (14), özel hareket polisi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Özel harekat kıyafetleri giyerken çok heyecanlandığını aktaran Erdoğan, çok güzel bir gün geçirdiğini kaydetti.

Öğrencilerden Soner Çon (17) da hayatları boyunca unutamayacakları bir gün yaşadıklarını vurgulayarak kendilerine bu imkanı verenlere teşekkür etti.