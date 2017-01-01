Siirt'te bıçaklı kavga: 1 ölü

SİİRT (AA) - Siirt'te çıkan kavgada Suriye uyruklu kişi, aynı iş yerinde çalışan arkadaşının bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
Bir lokantada çalışan Suriye uyruklu Rami Dahar (27) ile C.U.(33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda C.U, Rami Dahar'ı bıçakla yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Dahar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında C.U. gözaltına alındı. C.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.