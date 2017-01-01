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Sosyal medya kampanyasıyla kurulan kütüphane açıldı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:23

HAKKARİ (AA) - Yüksekova ilçesinde, bir grup öğretmenin sosyal medyada başlattığı kampanyayla oluşturulan kütüphane açıldı.

Öğretmenlerin 2 ay önce sosyal medyada başlattığı kampanya kapsamında, ilçeye 10 kilometre mesafedeki bin 400 öğrencisi olan Değerli İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) İlk ve Ortaokuluna kurulan ve 4 bin kitabın bulunduğu kütüphane hizmete girdi.

Açılış, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Mahir Ertuğrul, yaptığı açıklamada, "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" sloganıyla eğitime başladıklarını belirterek, birlik beraberlik içerisinde çalıştıklarını söyledi.

Büyük bir dayanışmayla kütüphaneyi kurduklarını anlatan Ertuğrul, şöyle konuştu:

"Bugün emek vererek hazırladığımız kütüphanenin açılışını yaptık. Herkes çok beğendi. Öğretmen arkadaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde neler yapabileceğimizi gösterdik. Emeği geçen kurumlarımıza ve destek veren herkese teşekkür ederiz. Okulumuza hayırlı olsun."

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