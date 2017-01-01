Çilek üreticileri hasattan memnun

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ORDU (AA) - Fındık üretiminin yaygın olarak yapıldığı Ordu'da yaklaşık 500 dönüm alanda yetiştiriciliği yapılan çilek, fındık üreticilerine ek gelir sağlıyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Altınordu ilçesindeki bazı çilek tarlalarını gezerek üreticilerle sohbet etti.

Soydan, AA muhabirine, Ordu'nun fındığın başkenti olduğunu ancak son yıllarda birçok üreticinin başka ürünleri de yetiştirmeye başladığını söyledi.

Daha önce fındığın yanında ek gelir elde edebilmek için çeşitli ürünleri yetiştiren bölge halkının son olarak desteklemelerle birlikte çileğe yöneldiğini aktaran Soydan, "İlimizde yaklaşık 500 dönüm alanda 600 tona yakın çilek üretimi yapılabilmektedir. Özellikle Büyükşehir Belediyemiz ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün katkılarıyla çilek üretimimiz kısa sürede arttı." dedi.

Ordu'da çilek hasadının geçen hafta itibarıyla başladığını anımsatan Soydan, "Görüyoruz ki üreticilerimiz bu sezonki hasattan oldukça memnun. Çilek hasadı fındıkta olduğu gibi yılda tek sefer olmuyor. Ortalama nisan-mayıs aylarında başlayan çilek hasadı kasım-aralığa kadar devam ediyor. Bu da çilek üreticisine oldukça avantaj sağlıyor." diye konuştu.

Soydan, çilek üretiminin Altınordu, Perşembe ve Kabadüz ilçelerinde yaygın olarak üretiminin yapıldığını, yapılan yeni çalışmalarla üretimin diğer ilçelere de yayılmasının sağlanacağını sözlerine ekledi.