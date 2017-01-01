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Şehit Başsavcının makam şoförü Akşehirli toprağa verildi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:47

DENİZLİ (AA) - Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden makam şoförü Muzaffer Akşehirli, toprağa verildi.

Akşehirli'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Denizli Adalet Sarayı önünde düzenlenen törenin ardından önce helallik alınmak üzere Selçukbey Mahallesi'ndeki evine, sonra Hilal Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine şehit Akşehirli'nin eşi Dudu ve oğlu Ahmet Akşehirli, kızları Asiye Özkul ve Elif Turhah, aynı kazada yaralanan polis memuru Ramazan Uğur, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, HSK üyeleri, AK Parti Denizli milletvekilleri, şehidin yakınları ile mesai arkadaşları katıldı.

Akşehirlinin naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper (48), şoförü Muzaffer Akşehirli'nin kullandığı 20 AB 548 plakalı otomobille Honaz ilçesindeki Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giderken Merkezefendi ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi Salihağa yolu üzerindeki kontrolsüz kavşakta Uğur T'ın (53) kullandığı 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyonla çarpışmış, kamyonun üzerine devrildiği otomobildeki Başsavcısı Mustafa Alper ile şoförü Muzaffer Akşehirli hayatını kaybetmiş, koruma polis memuru Ramazan Uğur ise yaralanmıştı.

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