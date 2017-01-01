Görme engelli çifte Antalya sürprizi

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VAN (AA) - Van'da yaşayan görme engelliler Şirin Bilen ve Ahmet Karabulut, Van Gölü kıyısındaki parkta kıyılan nikahla dünya evine girdi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, "Engelliler Haftası" dolayısıyla Kocaeli Parkı'nda düzenlenen etkinlikte uçurtma şenliği yapıldı ve müzik eşliğinde halaylar çekildi.

Hafta dolayısıyla görme engelli Bilen ve Karabulut çiftinin nikahını Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli kıydı. Çiçekli, yeni çifte 3 günlük Antalya tatili hediye etti.

Bilen, AA muhabirine, hayatının en mutlu gününü yaşadığını söyledi.

Anlamlı bir haftada evlendiği için ayrıca mutluluk yaşadığını belirten Bilen, "Biz konuştuk anlaştık, sonra da kaçma kararı aldık çünkü ailelerimiz ilk başta evlenmemize olumlu bakmadı. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Diğer engelli arkadaşlarım da eve bağlanmasınlar. Hayat her şeye rağmen devam ediyor." dedi.

Karabulut ise evlendiği için çok mutlu olduğunu, engelli bireylerin de bu duyguyu yaşaması gerektiğini dile getirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Selma Biçek de çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadıklarını belirterek "Çiftimiz evlenmek istediklerini bize bildirdiler. Biz de onların mutluluğuna katkı sunabilmek için Engelliler Haftası içerisinde nikahlarını kıydık." dedi.