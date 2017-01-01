ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Dünyanın kedisi" Edirne ciğeri tatmak için geldi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 15:50

EDİRNE (AA) - Edirne 7. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali tanıtımı renkli görüntülerle devam ediyor.

Mizansen gereği dünyanın tanıdığı çizgi film karakterleri Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ciğerin kokusunu alarak giriş yaptı.

Edirne Belediye Bandosu'nun dokuz sekiz ritmli müziklerle karşıladığı Silvester, Tom, Çizmeli Kedi ve Garfield dans ederek kendilerine ikram edilen ciğerden yedi.

Bir süre dans eden kediler daha sonra festivale katılmak üzere Edirne'ye doğru yol aldı.

Festival tertip komitesinden Kemal Kılıç, yaptığı açıklamada, festivali daha iyi tanıtmak amacıyla böyle bir organizasyon tertip ettiklerini söyledi.

Edirne Tava Ciğerini Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da festivalin her geçen yıl daha ilgi çekici hale geldiğini ifade ederek, herkesi festivale ciğer yemeye beklediklerini söyledi.

Yarın başlayacak olan festivalde pazar günü 1 tonu aşkın ciğer ücretsiz dağıtılacak ve en çok acı biber yiyene ödüller dağıtılacak.

İLGİLİ HABERLER
Engelli gençlere temsili askerlik öncesi kına gecesi
YEREL

ENGELLİ GENÇLERE TEMSİLİ ASKERLİK ÖNCESİ KINA GECESİ
Zifte yapışan &quot;minik patiler&quot; kurtarıldı
YEREL

ZİFTE YAPIŞAN "MİNİK PATİLER" KURTARILDI
&quot;Diriliş Ertuğrul'un&quot; deri kostümleri Edirne'de üretilecek
YEREL

"DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN" DERİ KOSTÜMLERİ EDİRNE'DE ÜRETİLECEK
Emekçi başkana, emekçilerden teşekkür
YEREL

EMEKÇİ BAŞKANA, EMEKÇİLERDEN TEŞEKKÜR
Tohumlar boy verdi Trakya toprakları renklendi
YEREL

TOHUMLAR BOY VERDİ TRAKYA TOPRAKLARI RENKLENDİ
Edirne, Arap turistlerin yeni cazibe merkezi olacak
YEREL

EDİRNE, ARAP TURİSTLERİN YENİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK
Selimiye'de Berat Kandili coşkusu
YEREL

SELİMİYE'DE BERAT KANDİLİ COŞKUSU

Edirne'ye Arap turistlerin ilgisi artıyor
YEREL

EDİRNE'YE ARAP TURİSTLERİN İLGİSİ ARTIYOR
Edirne'de Engelliler Haftası etkinlikler ile kutlandı
YEREL

EDİRNE'DE ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİKLER İLE KUTLANDI
FETÖ şüphelisi otobüsteki kontrolde yakalandı
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİSİ OTOBÜSTEKİ KONTROLDE YAKALANDI
Edirne'de 17 sığınmacı ve kaçak yakalandı
YEREL

EDİRNE'DE 17 SIĞINMACI VE KAÇAK YAKALANDI
&quot;Balkan ve Rumeli Müzikleri&quot; konseri
YEREL

"BALKAN VE RUMELİ MÜZİKLERİ" KONSERİ

Edirneli genç pehlivanlardan büyük başarı
YEREL

EDİRNELİ GENÇ PEHLİVANLARDAN BÜYÜK BAŞARI
Edirne'de 20 bin kutu kandil simidi dağıtıldı
YEREL

EDİRNE'DE 20 BİN KUTU KANDİL SİMİDİ DAĞITILDI
Edirne'de genç kalmanın sırları anlatılacak
YEREL

EDİRNE'DE GENÇ KALMANIN SIRLARI ANLATILACAK
Bedensel engeline rağmen İstiklal Marşı'nı ayakta okudu
YEREL

BEDENSEL ENGELİNE RAĞMEN İSTİKLAL MARŞI'NI AYAKTA OKUDU
'Acıya dayanırım' diyenler yarışacak
YEREL

'ACIYA DAYANIRIM' DİYENLER YARIŞACAK
Edirne'de obeziteye dikkat çekmek için öğrenciler yürüdü
YEREL

EDİRNE'DE OBEZİTEYE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN ÖĞRENCİLER YÜRÜDÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

“ESKİ ARABALARA MERAKIM VAR”

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Sosyal medyaya damga vurdu
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...