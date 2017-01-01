"Dünyanın kedisi" Edirne ciğeri tatmak için geldi

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EDİRNE (AA) - Edirne 7. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali tanıtımı renkli görüntülerle devam ediyor.

Mizansen gereği dünyanın tanıdığı çizgi film karakterleri Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ciğerin kokusunu alarak giriş yaptı.

Edirne Belediye Bandosu'nun dokuz sekiz ritmli müziklerle karşıladığı Silvester, Tom, Çizmeli Kedi ve Garfield dans ederek kendilerine ikram edilen ciğerden yedi.

Bir süre dans eden kediler daha sonra festivale katılmak üzere Edirne'ye doğru yol aldı.

Festival tertip komitesinden Kemal Kılıç, yaptığı açıklamada, festivali daha iyi tanıtmak amacıyla böyle bir organizasyon tertip ettiklerini söyledi.

Edirne Tava Ciğerini Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da festivalin her geçen yıl daha ilgi çekici hale geldiğini ifade ederek, herkesi festivale ciğer yemeye beklediklerini söyledi.

Yarın başlayacak olan festivalde pazar günü 1 tonu aşkın ciğer ücretsiz dağıtılacak ve en çok acı biber yiyene ödüller dağıtılacak.