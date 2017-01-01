Okul çevresindeki tezgahlarda uyuşturucu arandı

ADANA (AA) - Adana'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen okul çevrelerinde asayiş uygulaması yapıldı.
Merkez Seyhan ilçesinde, okulların ağırlıklı olarak bulunduğu Ferit Celal Güven Caddesi'ndeki uygulamaya, Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Uyuşturucuyla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.
"Torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının bulunabileceği alanları kontrol eden ekipler, şüpheli araçları da durdurarak arama yaptı.
Ekipler, okul çevrelerinde bulunan seyyar satıcıların tezgahlarında narkotik köpeğiyle arama gerçekleştirdi.
Uygulamayı merakla bakışlarla izleyen öğrenciler, polislerle sohbet etti.