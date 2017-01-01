İşaret diline şarkı çevirdiler

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SİİRT (AA) - Siirt Gençlik ve Kültür Evi'nde işaret dili kursuna katılan kursiyerler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki etkinlikte "Benim Adım Öğretmen" adlı şarkıyı işaret diline çevirdi.

Kursiyerler ile öğretmenler, Engelliler Haftası dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Kursiyerler, burada çalınan "Benim Adım Öğretmen" adlı şarkıyı işaret dilinde anlattı.

Gençlik ve Kültür Evi işaret dili kursu eğitmeni Songül Caner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezinin desteğiyle işaret dili kursu açtıklarını söyledi.

"Amacımız, sesli dünya ile sessiz dünya arasında bir köprü kurmaktı. Bu köprüyü yıkmamalı aksine daha da güçlendirmeliyiz. Bir lisan bir insansa eğer kursumuza katılan arkadaşların artık iki insan olduğunu düşünüyorum." diyen Caner, işaret dili sayesinde işitme engellilerin şarkılar dinlenebildiğini belirtti.

Engellileri unutmadıklarını, onlara yönelik güzel etkinlikler yapılması gerektiğini ifade eden Caner, "Kursiyerlerle kursun bitiminde, Engelliler Haftası dolayısıyla bir şarkıyı işaret dilinde çevirmek istedik. Sosyal medya hesaplarımızda da hazırladığımız şarkıyı paylaşacağız ve bu şarkıyı işitme engelli vatandaşlarımıza armağan edeceğiz." şeklinde konuştu.