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Engelli çocuklara zırhlı araçlarla şehir turu

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:12

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli çocuklara zırhlı araçlarla kenti gezdirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlileri, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen program kapsamında, kurumun bahçesinde, Gazi İmam Hatip Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfına devam eden engelli çocukları ağırladı.

Özel harekat polisleriyle selamlama yürüyüşü yapan engelli çocuklar, Toplumsal Müdahale Aracı'na (TOMA) binip su sıktı.

Daha sonra telsizden merkeze anons geçen çocuklar, polislerle zırhlı araçlara binip şehir turu attı.

Engelli çocuklar, Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde fidan dikti.

İl Emniyet Müdürü Metin Alper, çocukların mutlu olduklarına işaret ederek, bu etkinliğin kalıcı olması için fidanlar diktiklerini belirtti.

Çocukların aileleri de böyle bir program düzenlendiği için polislere teşekkür ederek, çocuklarının çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Engelli çocuklardan Hayrunisa Alagöz, polislerle güzel vakit geçirdiklerini ifade etti.

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