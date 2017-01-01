Balkondan düşen polis memuru hayatını kaybetti

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde evinin 3. katındaki merdiven boşluğunda balkona geçmek isterken düşen polis memuru Erhan Sarıdağ (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Şehir Bahçe Konutları'nda oturan Sarıdağ, evinin anahtarını içeride unuttu. Bir süre sonra evine gelen Sarıdağ, içeri girmek için merdiven boşluklarında bulunan pencereden evinin balkonuna geçmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Sarıdağ, 3. kattan beton zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Sarıdağ'a ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan Sarıdağ, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada evli ve bir çocuk babası Sarıdağ'ın, bir süre önce Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.