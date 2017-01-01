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"SODES'le Kardeşinin Elini Tut" projesi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:14
"SODES'le Kardeşinin Elini Tut" projesi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğünce "SODES'le Kardeşinin Elini Tut" projesi kapsamında, Türk ve Suriyeli öğrenciler arasında futbol turnuvası düzenlendi.

Valilik koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen proje kapsamında, kentteki 6 okulda öğrenim gören 150 Türk ve Suriyeli çocuğun katılımıyla futbol turnuvası yapıldı.

Gazikent Stadı'nda düzenlenen turnuvada, Hacı Fehime Güleç Ortaokulu birinci, Hanifi Şireci İlkokulu ikinci, Anneler Ortaokulu üçüncü, Namık Kemal Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları verildi, eşofman hediye edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, projede asıl amaçlarının Suriye’deki savaş nedeniyle Türkiye göç etmiş çocuklarla Türk çocukları kaynaştırmak olduğunu belirtti.

Gaziantep'te 450 bin Suriyeli bulunduğunu anımsatan Mete, şöyle konuştu:

"Bu sayının 60 bini Gaziantep'teki okullarımızda eğitim görüyor. Göçler sırasında uyumla ilgili zaman zaman sorunlar yaşanabiliyor. Bu problemlerin yaşanmasını engellemek, onların sosyal hayatlara uyumlarını sağlamak için böyle bir projeyi hayata geçirdik. Turnuva, 150 Suriyeli öğrencimiz ile Türk öğrenciler arasında etkileşim sağlayan bir müsabakaydı. Kardeşliğe sürekli vurgu yaptığımız bir etkinlik oldu. Çok verimli oldu, öğrencilerimizin birbirlerine nasıl da kaynaştıklarını gördük."

Suriyeli çocuklardan Rivo Ahmed de Türk arkadaşlarıyla futbol oynadığını belirterek "Futbolu çok seviyorum. Buradaki hocalarımı da çok seviyorum. Bize böyle bir imkanı sağladıkları için herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Suriyeli Esad Süleyman ise burada futbol oynamayı öğrendiklerini ifade ederek "Buradaki tüm arkadaşlarımı çok seviyorum. Bize çok iyi davranıyorlar. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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