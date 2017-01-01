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Demir Döküm'den 40 milyon liralık yatırım

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:14
Demir Döküm'den 40 milyon liralık yatırım

BİLECİK (AA) - Demir Döküm Üst Yöneticisi (CEO) Alper Avdel, son 5 yılda Ar-Ge için toplam 67 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, "Dünyanın 47 ülkesine sadece ürün değil, teknoloji de ihraç eden Demir Döküm olarak bu yıl fabrika, Ar-Ge, marka ve dijital dönüşüm çalışmaları için toplam 40 milyon liralık yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Avdel, iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren firmanın Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki fabrikasında 2016 yılı sonuçları ve 2017 yılı hedefleri ile yatırım planlarını açıkladı.

Yönetim Kurulu üyeleri Erdem Ertuna ve Gürhan Çoban ile Ar-Ge Merkezi Direktörü Ahmet Şen’in de katıldığı basın toplantısında konuşan Avdel, fabrikanın Vaillant Group’un dünyadaki ikinci büyük üretim merkezi olduğunu vurguladı.

Avdel, "Firmamız 63 yıldır tüketicilerine kombi, klima, panel radyatör, şofben, termosifon ve güneş enerjisi başta olmak üzere geniş bir ürün gamı sunuyor. Faaliyetlerini entegre fabrika modeliyle uzman ve deneyimli bir kadroyla sürdüren Demir Döküm, 267 bin metrekare açık, 65 bin metrekare kapalı alana yayılan Bozüyük tesislerinde ileri teknolojiyi kullanarak katma değer odaklı, çevre dostu yalın üretim teknikleri ile müşterilerine en kaliteli ürün ve hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

- "2017 yılını yüzde 20 büyümeyle kapatmayı öngörüyoruz"

Avdel, Demir Döküm'ün ihracatının önemli bir kısmını AB pazarlarına yönelik olduğunu, son 3 yılda en çok büyümeyi İspanya, İtalya ve Almanya'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkelerin İtalya, İspanya, Çin ve Almanya olduğunu anlatan Avdel, şöyle devam etti:

"Birbirinden zor geçen 2 yılı geride bıraktık. Tüm olumsuz koşullara rağmen stratejilerimizde ve yatırım planımızda değişiklik yapmadık. İş ortaklarımızı destekledik. Mevcut yetkili satıcılarımızı güçlendirdik. Bu yaklaşımımız 2016 yılını yüzde 15 büyüme ile kapatmamızı sağladı. Yeni yıla daha büyük hedeflerle hızlı bir başlangıç yaptık. Bu yıl, geçen yılın ilk 4 ayına kıyasla yüzde 43 büyüme elde ettik. Üstün teknolojiye sahip yeni ürünlerimiz, yatırımlarımız, Türkiye'de ve dünya genelinde gerçekleştireceğimiz tanıtım çalışmaları ile 2017 yılını yüzde 20 büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. Son 5 yılda Ar-Ge için toplam 67 milyon lira yatırım gerçekleştirdik.

Dünyanın 47 ülkesine sadece ürün değil, teknoloji de ihraç eden Demir Döküm olarak bu yıl fabrika, Ar-Ge, marka ve dijital dönüşüm çalışmaları için toplam 40 milyon liralık yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yatırımımızın 18 milyon lirasını fabrika ve üretime, 14 milyon lirayı Ar-Ge, 8 milyon liralık kısmı ise marka tanıtım çalışmalarına ayırdık. Demir Döküm olarak yatırıma ve büyümeye devam ediyoruz."

Satış ve Pazarlama Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna da panel radyatörde Şili’de pazar lideri olduklarını dile getirerek, "Yunanistan’da pazar ikincisi, Çin’de ise ilk 3’te yer alıyoruz. Hedefimiz radyatörden şofbene, panel radyatörden kombiye kadar ihracatta yakaladığımız başarıyı yeni pazarlarda devam ettirmek. 2017’de yeni odağımızda Latin Amerika pazarı yer alıyor.” ifadelerini kullandı.

Ertuna, Türkiye ve Avrupa’da tüketici tercihlerinin aynı olduğunu dile getirerek, sektörün en önemli önceliğinin yoğuşmalı cihazlara geçiş süreci olduğunu söyledi.

- "Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük tesisi"

Demir Döküm Üretim Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Çoban da Bozüyük tesislerinin Avrupa kriterlerinde üst seviyede olduğunun altını çizerek, "Türkiye sanayi tarihine altın harflerle kazınan Bozüyük tesislerinde günümüzde uyguladığımız Endüstri 4.0 çözümleri ile verimli, kaliteli, insan hatalarından oluşabilecek risklerin en az seviyeye indirildiği, hassas ve çevik bir anlayışla üretim yapıyoruz. Demir Döküm olarak bu anlamda geçmişte olduğu gibi hem sektörümüzde hem de ülkemizde öncüler arasında olmaktan gurur duyuyoruz. Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük tesisiyiz." ifadelerini kullandı.

Gazetecilere fabrikayı da gezdiren Demir Döküm Ar-Ge Merkezi Direktörü Ahmet Şen, 2023 yılına kadar 100 kişilik bir ekiple, 100 patent sahibi olmak için çalışmalara hız verdiklerini belirtti. Vaillant Group’taki 9 yetkinlik merkezinden en az 5’ine Demir Döküm’ün sahip olması için planlamaların yapıldığını aktaran Şen, 2023 hedefleri arasında gruba her yıl en az 3 proje yürüten ve her yıl 5 lisansüstü bitirme tezinin uygulamalı olarak gerçekleştirildiği teknoloji ihraç eden bir merkez şeklinde konumlanmak olduğunu kaydetti.

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