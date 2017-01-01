Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu

MERSİN (AA) - Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgüte finansal destek sağladığı ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen emekli astsubay M.M.B. ile iş adamı H.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.