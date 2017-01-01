Tokat'ta otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ta otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sadık Yıldız'ın kullandığı 60 AL 977 plakalı traktör, Tokat-Niksar karayolunun Kızıldere köyü yakınlarındaki kavşakta Nebi Ateş idaresindeki 06 ET 4097 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Fatma Duygu, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Ateş'in aile hekimi olduğu öğrenildi.
Çarpışmanın etkisiyle traktörün ikiye bölünmesi ve römorkunun yaklaşık 50 metre uzağa savrulmuş olması dikkati çekti.
Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı.