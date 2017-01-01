Mardin'de 'Fotomaraton' yarışması başladı

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MARDİN (AA) - Mardin'de, kentin tarihi, kültürel ve turizm potansiyelinin ön plana çıkarılması amacıyla düzenlenen fotomaraton yarışması başladı.

Valilik ve Mardin Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen yarışma çerçevesinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden çok sayıda profesyonel ve amatör fotoğrafçılar kente geldi.

4 gün sürecek yarışma kapsamında çekimlere başlayan, kentin tarihi mekanlarını, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını ve yaşayan eski ustalarını fotoğraf karelerine yansıtan fotoğrafçılar, bu fotoğraflarla kentin tarihi ve kültürünü Türkiye'ye ve dünyaya tanıtacak.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, daha önce de bu tür yarışmaların yapıldığını, bu yıl organizasyonu daha kurumsal hale getirmek istediklerini söyledi.

Yarışmanın Mardin için bir kaç açıdan önemli olduğunu belirten Yaman, "Bu şehrin morale ihtiyacı vardı. Mardin'i fotoğraf sanatçısı gözüyle Türkiye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Mardin'deki turizmcilerin beklentisi de bu tür etkinliklerdi ve bunu gerçekleştirmek istedik." dedi.

- "Mardin yüzde 100 doluluk oranına ulaştı"

Mardin'in eski günlerine kavuştuğuna işaret eden Yaman, turistik ziyaretlerin eski canlılığına ulaştığını vurguladı.

Yaman, "Mardin bu hafta sonu yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Mardin'de son 4 haftadır boş yer yok. Hatta misafirhanelerimiz bile şu an yüzde 100 doluluk kapasitesine ulaşmış durumda. Mezopotamya'nın en güzel en sembol şehri olan Mardinimiz eski günlerine dönmüş olacak." ifadelerini kullandı.

Fotoğrafçı Sakine Demir ise Mardin'de 2 yıldır fotoğraf çektiğini söyledi.

Mardin'i fotoğraflamanın kendisine mutluluk verdiğini dile getiren Demir, "Fotomaraton yarışmasının güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Düzenleyenlere ve katkısı olanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yarışmaya Malatya'dan katılan fotoğrafçı Ömer Ali Delibaş da dinler ve diller şehri Mardin'de olmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Delibaş, Mardin'de fotoğrafa yansıtılması gereken çok değer bulunduğunu ifade ederek, bütün fotoğraf sanatçılarına Mardin'e gelerek 2-3 gün vakit geçirmelerini tavsiye etti.



