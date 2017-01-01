Adana'da kapkaç iddiası

ADANA (AA) - Adana'da iki kadının cep telefonunu ve 50 lirasını kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa ve Uçak mahallelerinde bir hafta içinde 2 kadının cep telefonu ve 50 lirası kapkaç yöntemiyle çalındı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Engin Ü. (27) olduğunu belirledi.
Zanlı, 2000 Evler Mahallesi'ne düzenlenen operasyonda yakalandı.
Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.