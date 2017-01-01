Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası

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KASTAMONU (AA) - 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Basketbol Şampiyonası, Kastamonu'da 8 takımın katılımıyla başladı.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ve müsabakaların eleme usulüne göre yapılacağı turnuvada Çankaya Üniversitesi, Banvit, Fenerbahçe, Beşiktaş, İkem Koleji, İstanbul Üniversitesi, Bayrampaşa Atletik ve Galatasaray'ın 16 yaş altı takımları mücadele ediyor.

Kastamonu Basketbol İl Temsilcisi Nihat Pehlivan, şampiyonanın 13 Mayıs Cumartesi günü sona ereceğini belirtti.

Sporcuların ve müsabakaları izlemeye gelen vatandaşların motivasyonunun oldukça iyi olduğunu dile getiren Pehlivan, "Kastamonu'da bu tür organizasyonları artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha büyük organizasyonlar almak istiyoruz." diye konuştu.