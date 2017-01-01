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VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) düzenlediği ve 25 ülkeden yaklaşık 100 bilim adamının katıldığı, "İslam Dünyasına Stratejik Bakış Uluslararası Kongresi" başladı.

Kentteki bir otelde düzenlenen kongrenin açılış töreninde konuşan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, medeniyetlerin büyüklüğü ve gücünün, gerilemeye ya da duraklamaya geçtikten sonra kendisini yenileyebilmesine bağlı olduğunu ifade etti. 10. yüzyılda İslam medeniyetinin büyük bir çöküntüye girdiğini, bu çöküntünün de içeriden geldiğini belirten Turan, şöyle devam etti:

"Bunun temelinde de bitmez tükenmez mezhep, tarikat anlayışları ve münakaşaları vardı. İslam dünyası bu tarihte ehlişia ve ehlisünnet diye tam anlamıyla ikiye bölündü ve tam anlamıyla arkasından bir kargaşaya, anarşiye büründü. Öyle ki Ortadoğu'nun parlak şehirleri bir anda inançlarından dolayı birbiriyle kavga eden, boğazlaşan yapılara dönüştü. Hiçbir mahalle güvende olmadı."

20. yüzyılın içinde İslam dünyasının yeni bir buhrana girdiğini anlatan Turan, bu buhrandan son bir çırpınışla kurtulan devletler arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin yer aldığını aktardı.

Turan, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının önderliğindeki mücadelenin kazanıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Şu anda İslam dünyası adeta sırat köprüsü üzerinde yürüyor. Çok parlak bir gelecek görünmüyor ama karanlık da değil. Yapılan bir çalışmada, son 25 yıl içinde dünya üzerinde yaşanan iç mücadelelerde, batılıların merkez teşkil ettiği küresel sistemin izleri var bunda. 12,5 milyon Müslüman öldürülmüş. Bunu derinden hissedelim. Suriye, Irak, Afganistan, Yemen, Mali ve Libya'da sistem çöktü. Çok güllük gülistanlık durumda değiliz ama kurtuluş da bizim elimizde. Tarihimizdeki bizi yücelten kavramlara, inancımıza yeniden sarılmalıyız. Vatan duygusunu bugün daha iyi idrak etmeliyiz. Üzerinde yaşadığımız toprakla bütünleşmek, onu vücudumuzdan bir parça olarak hissetmektir vatan duygusu. Bunu en iyi şekilde yüreğimizde hissetmeliyiz."

- "Açık ve berrak sistemler kurmak gerekiyor"

AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay, Van'ın İran sınırına 45 dakika mesafede olduğunu, Irak ve Suriye'ye çok yakın coğrafyada yer aldığını anımsattı.

İslam dünyasında yaşanan siyasi gelişmeleri yakından takip edip olumlu gelişmelere sevindiğini dile getiren Atalay, Kur'an-ı Kerim'in mesajı ve Hz. Muhammed döneminin uygulamaları esas alınırsa İslam toplumlarında otoriter yönetimler, baskıcı ve insan onurunu zedeleyen uygulamalara yer verilmeyeceğini vurguladı.

İslam'ın özünde adalet yönetimi bulunduğuna işaret eden Atalay, şöyle konuştu:

"Orada emaneti ehline verme var. Bütün bu uygulamaları ile demokrasinin ve cumhuriyetin, insan haklarının özü orada. Bugünün dünyasında, bugünün sisteminin içinde açık ve berrak sistemler kurmak gerekiyor. Demokrasi, özgürlükler, insan hakları ve şeffaf yönetim konularında iyi örnekler sunarak İslam dünyası güçlendirilebilir. Kapalı, otoriter, özgürlükleri kısıtlayan yapılarla İslam dünyası güçlenmez. Kapalı sistemlerde sadece adaletsizlikler olur."

İslam dünyası bilgin ve alimlerinin çağdaş güncel cevaplar araması gerektiğine dikkati çeken Atalay, bu konuda özgürlüğünü iyi koruyan, siyasi iktidarlar ile bütünleşmeyen alim ve düşünürlere ihtiyaç olduğunu aktardı.

- "Kendi birliğimizi sağlamalıyız"

Vali İbrahim Taşyapan ise 3 gün boyunca önemli konuların detaylı olarak ele alınacağını belirterek "İslam dünyası buhranlı bir dönem yaşamaktadır. Bizler Fetret döneminin çocukları olarak buradayız. Bunun içindeki fırsatları iyi değerlendirerek bizden sonraki insanlarımıza, çocuklarımıza ve torunlarımıza daha ayakları yere basan bir medeniyet bırakabiliriz. Biz bu gayreti gösterirsek bizden sonrakiler yeniden İslam dünyasına büyük ufuklar açabileceklerdir." dedi.

Türkiye'nin çevresinde bir yangın yaşandığını ifade eden Taşyapan, "Afganistan, Irak, Suriye olmak üzere İslam ülkeleri kendi içinde çökertilmeye çalışılıyor. Biz bunun nedenlerini iyi tahlil etmeli ve bunun sonucunda da kendimize buradan çıkışın yol haritasını çizmemiz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

- "Aynı dinin kardeşiyiz, birlik içinde olmalıyız"

Sempozyumun 7 aylık bir çalışmanın ardından düzenlendiğini bildiren YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ise bu tür toplantılarda İslam dünyası olarak sorumlulukları ele alarak tartışacaklarını söyledi.

Battal, İslam dünyasının en zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip olmasına rağmen bunu değerlendiremediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Avrupa'da kurulan birlikte tüm sınırlar kaldırıldı. Biz yüzyıllardır komşu kardeş olduğumuz halde bunu yapamıyoruz. Bizim de bu birlik gibi çok iyi dost olmamız gerekiyor. Biz aynı dinin kardeşiyiz. Bu yüzden birlik içinde olmamız gerekiyor."

Açılış konuşmalarının ardından kongre oturumlarına geçildi.