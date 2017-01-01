Gaziantep'te 9 kişinin öldürülmesi davası

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te ayrı yaşadığı eşi ve 8 akrabasını öldürdüğü, 2 çocuğu yaraladığı gerekçesiyle 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Yusuf Taş ile kendisine yardım ettiği iddia edilen 4 yakınının yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Taş'a yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan babası Halil Taş, kardeşi Şerif Taş, dayısı Arif T, Mehmet E. ile öldürdüğü eşi Tuğba Taş'ın annesi Kudret Taş ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmaya tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.

Öldürülen Turan Taş'ın ablası Ayşegül Azgın, Yusuf Taş'ın olaydan iki gün önce annesinin evine geldiğini belirterek, "Yusuf annemi, 'Oğulların Tuba'dan uzak dursun. Hepsini öldüreceğim. Onları öldürmezsem bana rahat yok' diyerek tehdit etti. Hatta siyah bir tabanca gösterdi, sonra da gitti." dedi.

Kırıkkale Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna bağlanan Yusuf Taş, ifadelerin tamamen iftira olduğunu ileri sürdü. Taş, olaydan bir hafta önce yengesini ziyaret ettiğini, tehditte bulunmadığını söyleyerek, "Tehdit etmiş olsam, bir hafta boyunca amcam ya da babam beni arardı ama böyle birşey olmadı." diye konuştu.

Salonda bulunan Turan Taş'ın babası Ali Taş, eve geldiğinde Yusuf'un geldiğini öğrenince kendisini aradığını ancak ulaşamadığını kaydetti.

Düztepe Mahallesi'nde Tuba Taş ile teyzesi Şenel Çakmak'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin öldüğü 2 çocuğun da yaralandığı evin yakında oturan Ayten Durmaz, Şenel Çakmak'ın olaydan bir hafta önce kendisine Yusuf Taş tarafından tehdit edildiklerini anlattığını söyledi.

Mahkeme başkanının, "Sanığı gördün mü?" sorusuna, Durmaz olumsuz yanıt verdi.

Tanık Mehmet Akman da "Yusuf Taş, olaydan 1-2 ay kadar önce bana motosikletin devrini vermek istediğini, eşi Tuba'nın ailesi tarafından mallarının alınmasıyla tehdit edildiğini söyledi. Ben de motosikletinin devrini üstüme almıştım. Ondan sonra görmedim." şeklinde konuştu.

Ölen Turan Taş'ın ağabeyi Ünal Taş,Turan'ın Tuba ile aralarında sadece arkadaşlık ilişkisi olduğunu, sevgili olmadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Turan olaydan iki hafta önce Tuba'nın kendisini aradığını söylemişti. Ben de ona 'Dikkatli ol, fazla samimi olma. Yusuf Taş evdeki eşyaları kaçırmış. Eşyaların adresine ulaşmak için seni kullanmak isteyebilirler' diyerek uyardım."

Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen diğer tanıkların zorla getirilmesine ve Yusuf Taş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde 5 Ocak 2015'te Yusuf Taş'ın, aralarında eşinin de bulunduğu 4 kişiyi silahla öldürdüğü, 2 kişiyi yaraladığı öne sürülmüştü. Olaydan kısa süre sonra Şehitkamil ilçesine bağlı Sam Mahallesi'ndeki bir evde zanlının amcası, yengesi ve 3 çocukları da silahla öldürülmüştü.