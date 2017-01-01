Savcının aracını arayan memurlara hapis cezası

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Cumhuriyet Savcısının Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yaparken aracını arayan gümrük memurlarına ''haksız arama'' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Edirne 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanıklar gümrük muhafaza memurları Murat Işık, Murat Kanat ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Işık ile Kanat, Fatih Aslan’ın sözlü olarak savcı olduğunu söyledikten sonra arama işlemi için herhangi bir amire danışmadıklarını ileri sürdü.

Işık, "İşlem yapılıp yapılmayacağı hususunda ayrıca amirime sormadım. Çünkü daha önce yazılı talimat gelmişti ve daha önce bu şekilde işlem yapmayan arkadaşlar hakkında da disiplin soruşturması başlatılmıştı." dedi.

Sanıklardan Murat Kanat’ın avukatı Adem Eray Kozan ise, savcı Fatih Aslan'ın aracının gümrük içerisinde kontrol edildiğini söyledi.

Müvekkili tarafından yapılan eylemin bir arama değil, gümrük muayenesi niteliğinde olduğunu savunan Kozan, ''Bu muayenenin yapılması konusunda Cumhurbaşkanlığı'na getirilen eşyalar dışında hiçbir istisna yoktur. Ortada CMK anlamında gerçek bir arama olmadığı için haksız bir arama olması da söz konusu olmayacaktır. Ayrıca daha önce Edirne Adliyesinde çalışan birçok hakim savcı defalarca yurt dışına çıkmışlardır ama şimdiye kadar hiçbir şikayet olmamıştır. Çünkü herkes bunun bir gümrük muayenesi olduğunu bilmektedir. Biz bu nedenle müvekkilin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz.'' dedi.

Mahkeme, Işık ve Kanat'a ''haksız arama'' suçundan iyi hal indirimiyle 2 ay 15’er gün hapis cezası, aramalara ilişkin yazılı talimat veren dönemin Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Müslüm Yalçın'a ise 3 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.





- Olay

Edirne Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan, geçen yıl mayıs ayında gittiği Yunanistan’dan Pazarkule Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye giriş yapmış, gümrük muhafaza memurları Murat Işık ve Murat Kanat, savcı olduğunu söyleyen Fatih Aslan’ın aracının bagajında arama yapmıştı. Bunun üzerine Savcı Aslan, görevli memurlar hakkında, "haksız arama" suçlamasıyla şikayetçi olmuş, bu kişilerle arama talimatını veren dönemin Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Müslüm Yalçın hakkında dava açılmıştı.