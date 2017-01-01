ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Uluslararası Çini ve Seramik Sektöründe Nitelikli İş gücü Konferansı"

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:49

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) tarafından, "Uluslararası Çini ve Seramik Sektöründe Nitelikli İş gücü Konferansı" düzenlendi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Güzel Sanatlar Fakültesindeki (GSF) açılış töreninde yaptığı konuşmada, konferansın, çini ve seramik sektöründe iş gücü ihtiyacı ile üniversite ve sanayi iş birliğine vurgu yapmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Nayir, merkezi Kütahya'da bulunan, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak illerini de kapsayan Zafer Kalkınma Ajansının yürüttüğü "Zafer-İn Projesi"nden bölgenin yüksek beklentileri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu aynı zamanda sorumluluğu da olan bir proje. Alanında bu kapsamda yapılmış olan başka bir proje yok. Dolayısıyla bu projenin başarısı, kendisinden sonra gelecek projelerin önünü açacak diye bekliyoruz. Yönetim kurulunda yapmış olduğumuz değerlendirmelerde, bunları da dikkate alarak, paydaşlarımızın proje üzerindeki hassasiyetini artıracak ve bu kaynağı en verimli şekilde kullanarak faydalı bir proje olacağını düşünüyoruz. Bu konferansta, stratejik öneme sahip ilimiz için önemli olan seramik ve çini sektörünün ve bu alanda çalışan iş gücünün geleceğinden bahsedeceğiz."

Türk seramik sektörünün kısa sayılabilecek bir süre içinde, dünyanın en büyük seramik üreticilerinden biri haline geldiğine dikkat çeken Nayir, şunları kaydetti:

"Özellikle Kütahya'da bulunan firmalarımız, bugün yüzlerce ülkeye ihracat yapabilmektedirler. Üretim kapasiteleri ve teknolojileriyle dünyada rekabet gücüne sahip bir pazarda, kendilerini göstermektedirler. Seramik sektörü kalitesiyle, kapasitesiyle geniş istihdam alanına sahip bir sektör haline gelmiştir. Bu konferans, çini ve seramik sektörünün küresel ve yerel konumlarını anlamak, nitelikli iş gücü ve insan kaynağına çözüm aramak gayesiyle çok önemli bir görev ifa ediyor."

ZEKA Genel Sekreteri Yusuf Balcı da proje kapsamında, bölgede bugün ve gelecekte öne geçen ve öne geçmesi muhtemel olan alanlarda eğitim faaliyetleri düzenlediklerini, sektörlerin ihtiyaç ve taleplerinin ele alındığı çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Afyonkarahisar'da termal enerji alanında çalışanların iş gücü niteliklerinin artırılması, Manisa'da ise enerji ve uyum imkanlarının araştırılması konularında konferanslar düzenlediklerini aktaran Balcı, "Önümüzdeki günlerde de Uşak'ta deri ve tekstil ürünleriyle ilgili bir konferans tertip edeceğiz." dedi.


İLGİLİ HABERLER
&quot;Kütahya Yapı Fuarı&quot; kapılarını açtı
YEREL

"KÜTAHYA YAPI FUARI" KAPILARINI AÇTI
Kütahya'da yaşlı nüfus oranı yüzde 12'ye çıktı
YEREL

KÜTAHYA'DA YAŞLI NÜFUS ORANI YÜZDE 12'YE ÇIKTI
Kütahya Yapı Fuarı açıldı
YEREL

KÜTAHYA YAPI FUARI AÇILDI
Danışma Serdar Çilenmez: Devletimiz, meslek sahiplerinin kendi alanında iş yapmasını istiyor
YEREL

DANIŞMA SERDAR ÇİLENMEZ: DEVLETİMİZ, MESLEK SAHİPLERİNİN KENDİ ALANINDA İŞ YAPMASINI İSTİYOR
Hisarcık'ta Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması
YEREL

HİSARCIK'TA UFKA YOLCULUK BİLGİ VE KÜLTÜR YARIŞMASI
'Büyük Hayır' geleneği gün sayıyor
YEREL

'BÜYÜK HAYIR' GELENEĞİ GÜN SAYIYOR
Şaphane Meslek Yüksekokulunda 'Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı' konulu seminer
YEREL

ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULUNDA 'BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI' KONULU SEMİNER
Okul öncesi şenlikler renkli görüntülere sahne oldu
YEREL

OKUL ÖNCESİ ŞENLİKLER RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
Vali Ahmet H. Nayir: Kütahya 14. görev yerim
YEREL

VALİ AHMET H. NAYİR: KÜTAHYA 14. GÖREV YERİM
Bölgenin en büyük 'Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Merkezi'nin inşaatı hızla devam ediyor
YEREL

BÖLGENİN EN BÜYÜK 'SOKAK HAYVANLARI DOĞAL YAŞAM MERKEZİ'NİN İNŞAATI HIZLA DEVAM EDİYOR
Başkan Çalışkan, Kandil Helvası Dağıttı
YEREL

BAŞKAN ÇALIŞKAN, KANDİL HELVASI DAĞITTI
Kütahya İl Özel İdaresinden amatör spor kulüplerine malzeme desteği
YEREL

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNDEN AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE MALZEME DESTEĞİ
TÜBİTAK'ta Kütahya rüzgarı
YEREL

TÜBİTAK'TA KÜTAHYA RÜZGARI
Vali'den Komutan'a 'hayırlı olsun' ziyareti
YEREL

VALİ'DEN KOMUTAN'A 'HAYIRLI OLSUN' ZİYARETİ
Psikolog-Yazar İlknur Peder: Hayata umutlu bakıp, mücadele etmeliyiz
YEREL

PSİKOLOG-YAZAR İLKNUR PEDER: HAYATA UMUTLU BAKIP, MÜCADELE ETMELİYİZ
Başkan Mehmed Ali Saraoğlu'nun Berat Kandili mesajı
YEREL

BAŞKAN MEHMED ALİ SARAOĞLU'NUN BERAT KANDİLİ MESAJI
Kütahya'da tek ilçe basketbol takımı Emet Belediyespor
YEREL

KÜTAHYA'DA TEK İLÇE BASKETBOL TAKIMI EMET BELEDİYESPOR
Okul binası 'çok amaçlı salon' oldu
YEREL

OKUL BİNASI 'ÇOK AMAÇLI SALON' OLDU
Başkan Çalışkan'ın Berat Kandili mesajı
YEREL

BAŞKAN ÇALIŞKAN'IN BERAT KANDİLİ MESAJI
Hisarcık'ta asma yaprağına talep arttı
YEREL

HİSARCIK'TA ASMA YAPRAĞINA TALEP ARTTI
Organik sebze fideleri, Emet köylü pazarında
YEREL

ORGANİK SEBZE FİDELERİ, EMET KÖYLÜ PAZARINDA
Hem eğlendiler, hem öğrendiler
YEREL

HEM EĞLENDİLER, HEM ÖĞRENDİLER
Şaphane Meslek Yüksekokulunda 'lojistik sektörünün geleceği ve sorunları' konulu seminer
YEREL

ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULUNDA 'LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ VE SORUNLARI' KONULU SEMİNER
Simav'a köpek barınağı
YEREL

SİMAV'A KÖPEK BARINAĞI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

“ESKİ ARABALARA MERAKIM VAR”

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Sosyal medyaya damga vurdu
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...