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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) tarafından, "Uluslararası Çini ve Seramik Sektöründe Nitelikli İş gücü Konferansı" düzenlendi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Güzel Sanatlar Fakültesindeki (GSF) açılış töreninde yaptığı konuşmada, konferansın, çini ve seramik sektöründe iş gücü ihtiyacı ile üniversite ve sanayi iş birliğine vurgu yapmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Nayir, merkezi Kütahya'da bulunan, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak illerini de kapsayan Zafer Kalkınma Ajansının yürüttüğü "Zafer-İn Projesi"nden bölgenin yüksek beklentileri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu aynı zamanda sorumluluğu da olan bir proje. Alanında bu kapsamda yapılmış olan başka bir proje yok. Dolayısıyla bu projenin başarısı, kendisinden sonra gelecek projelerin önünü açacak diye bekliyoruz. Yönetim kurulunda yapmış olduğumuz değerlendirmelerde, bunları da dikkate alarak, paydaşlarımızın proje üzerindeki hassasiyetini artıracak ve bu kaynağı en verimli şekilde kullanarak faydalı bir proje olacağını düşünüyoruz. Bu konferansta, stratejik öneme sahip ilimiz için önemli olan seramik ve çini sektörünün ve bu alanda çalışan iş gücünün geleceğinden bahsedeceğiz."

Türk seramik sektörünün kısa sayılabilecek bir süre içinde, dünyanın en büyük seramik üreticilerinden biri haline geldiğine dikkat çeken Nayir, şunları kaydetti:

"Özellikle Kütahya'da bulunan firmalarımız, bugün yüzlerce ülkeye ihracat yapabilmektedirler. Üretim kapasiteleri ve teknolojileriyle dünyada rekabet gücüne sahip bir pazarda, kendilerini göstermektedirler. Seramik sektörü kalitesiyle, kapasitesiyle geniş istihdam alanına sahip bir sektör haline gelmiştir. Bu konferans, çini ve seramik sektörünün küresel ve yerel konumlarını anlamak, nitelikli iş gücü ve insan kaynağına çözüm aramak gayesiyle çok önemli bir görev ifa ediyor."

ZEKA Genel Sekreteri Yusuf Balcı da proje kapsamında, bölgede bugün ve gelecekte öne geçen ve öne geçmesi muhtemel olan alanlarda eğitim faaliyetleri düzenlediklerini, sektörlerin ihtiyaç ve taleplerinin ele alındığı çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Afyonkarahisar'da termal enerji alanında çalışanların iş gücü niteliklerinin artırılması, Manisa'da ise enerji ve uyum imkanlarının araştırılması konularında konferanslar düzenlediklerini aktaran Balcı, "Önümüzdeki günlerde de Uşak'ta deri ve tekstil ürünleriyle ilgili bir konferans tertip edeceğiz." dedi.



