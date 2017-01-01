Muratbey Uşak'ın rakibi Trabzonspor Medical Park

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UŞAK (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde yarın Trabzonspor Medical Park'ı konuk edecek Muratbey Uşak'ın genel menajeri Fatihan Erdoğan, sezonun son maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın sezonun son maçında Trabzonspor Medical Park'ı ağırlayacaklarını söyledi.

Bu sezon ligi istedikleri yerde bitiremediklerini aktaran Fatihan Erdoğan, "Öncelikle bize destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Zorlu bir sezon geçirdik. Avrupa'da mücadele etmemiz bizi zorladı. Yarın seyircimiz karşısında iyi basketbol oynamak ve kazanmak istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz." dedi.

Erdoğan, önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başladıklarını ve daha güçlü bir ekip kurmayı hedeflediklerini kaydetti.

Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda oynanacak Muratbey Uşak-Trabzonspor Medical Park karşılaşması yarın saat 15.00'te başlayacak.