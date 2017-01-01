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Ödemeler dengesi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 16:51

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, nisan ayında dış ticaret açığının azalmasıyla cari açığın düşüşünü sürdürmesini beklediklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Cari açıkta istikrarlı bir düşüş sağlamak için döviz kazandırıcı işlemlere ağırlık vermek gerektiğini aktaran Zeytinoğlu, özellikle ihracat gelirlerindeki artışın süreklilik kazanması gerektiğini vurguladı.

Ayhan Zeytinoğlu, yıllık cari açıkta gerileme görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Mart ayında 3 milyar 57 milyon dolar cari açık verdik. Yıllık cari açığımız ise mart ayı itibariyle 33 milyar dolara, ocak-mart dönemi cari açık ise 8,3 milyar dolara geriledi. Cari açığımız yüksek olmasına rağmen 33 milyar dolarlık seviyeyi olumlu değerlendiriyor, düşüşün bir trende dönüşmesini bekliyoruz. Bu düşüşte mart ayında dış ticaret açığındaki 793 milyon dolarlık gerileme temel etken oldu. Eğer turizm gelirleri daha yüksek gerçekleşseydi, düşüş daha da hızlanabilirdi. Nisan ayında da dış ticaret açığının azalması ile cari açığın düşüşünü sürdürmesini bekliyoruz."

Geçen yıldan bu yana turizm gelirlerindeki gerilemenin cari açığın düşüşüne yeteri kadar katkısı olmadığına işaret eden Zeytinoğlu, "Mart ayında hizmetler sektörünün katkısı 672 milyon dolar ile geçen yıl ile hemen hemen aynı seviyede gerçekleşti. Oysa 2015 yılı mart ayında bu yılın 1,5 katı ve 2014 yılında ise 1,8 katı fazla katkı vermişti. Umarız önümüzdeki aylarda turizm gelirlerinin katkısı daha fazla olur." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, mart ayında döviz rezervlerin azaldığını, rezervlerde azalmanın sıkıntı olduğunu gösterdiğini, bunun geçici bir durum olmasını temenni ettiklerini belirtti.

Dış ticaret açığındaki azalışın kalıcı hale getirilerek cari açığın çok daha düşük seviyelere indirilmesinin şart olduğunu aktaran Zeytinoğlu, "Yerli üretim ve sanayiyi destekleyici reformlarla ithalat bağımlılığımızı azaltmalı, bunun yanında katma değeri yüksek ürünlerle ihracatımızı arttırmalıyız. Yani üretimde ekstra başarı gerekiyor. Cari açıktaki düşüşü ihracat artışlarıyla sürekli kılmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, yatırım ortamının kalitesinin artırılmasıyla yatırımların çekilebileceğini ve açığın finansmanında doğrudan yatırımların daha verimli kullanılabileceğini vurguladı.

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