Kayserispor'da hedef 3 puan

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KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın kendi sahalarında Atiker Konyaspor ile yapacakları maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacaklarını söyledi.

Bedir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aktiker Konyaspor maçının bu sezon oynayacakları en önemli karşılaşma olduğunu ve Kayseri'nin tüm dinamikleri ile bu maça hazır olduğunu belirtti.

Yarınki maça 3 puan parolasıyla çıkıp rakiplerin alacağı sonuçları beklemeden kendi yollarına devam etmek istediklerini ifade eden Bedir, şunları kaydetti:

"Yarınki maç, bugüne kadar yapmış olduğumuz maçların bir anlam ifade edebilmesi için, çekilen eziyetlerin, sıkıntıların menzile varabilmesi için son durak ya da ondan sonraki durak gibi görünüyor. Mutlaka 3 puan almak zorundayız. Bu tarz kelimeler aşırı konsantrasyon, motivasyon yapıp sıkıntı oluşturabiliyor ama işin öneminin anlaşılması bakımından da bunu söylemek zorundayız. Takım hazır, teknik heyet hazır, başkalarının yapacağı maçın sonucunu beklemek yerine kendi göbeğimizi kendimiz kesme adına yarın o stadı tamamen doldurup Kayseri'ye yakışır bir şekilde tezahüratlarla inletmemiz lazım. Konyaspor'un deplasmana geldiğini hissetmesi lazım. Bizim futbolcuların da seyirciden bir enerji, sinerji alması gerekiyor. Bunlar çok önemli, o bakımdan tüm Kayseri'yi stada bekliyorum. Bu maç için bazı sponsorlarımız bize destek vererek Passolig'i olup ekonomik durumu olmayanlara ücretsiz bilet vereceklerini ilettiler. Biz de bunların organizasyonunu yaptık."