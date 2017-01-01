Şırnak'ta 2 bin 900 rakımda terör operasyonu sürüyor

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ŞIRNAK (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak İncebel Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen mağaralar ile arazide yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Beytüşşebap ilçesinin 2 bin 900 rakımlı İncebel dağları Kato bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik 19 Nisan'da başlatılan, "Şehit Binbaşı Ahmet Karaman-2" operasyonu devam ediyor.

22 gündür zor arazi ve hava şartlarında güvenlik güçlerince aralıksız yürütülen operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen mağaralar ile arazide arama çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kato Dağı bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığının emir ve komutasında devam eden operasyonda bugün belirlenen mağaralar ile arazide arama çalışması gerçekleştirildi.

Aramalarda terör örgütü PKK mensuplarınca mağaralara ve araziye gizlenen biksi uzun namlulu silah, 108 kaleşnikof silah, keskin nişancı tüfeği, 2 bin 400 M-16 mühimmatı, 37 havan 82 milimetre havan mühimmatı, 146 RPG-7 roketatar antipersonel mühimmatı, 3 RPG 7 roketatar antitank mühimmatı, 600 kanas mühimmatı, 35 el bombası, 2 bin 600 elektrikli fünye, 11 bin 500 biksi, 160 doçka ve 40 uçaksavar mühimmatı, 45 havan barut imla hakkı, 50 metre yanmalı fitil, 47 kanas şarjör kılıfı, 48 kaleşnikof tahta dipçiği, 200 el bombası kılıfı ele geçirildi.

7 Mayıs'ta aynı bölgede gerçekleştirilen operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 25 mağaradaki aramalarda çok sayıda silah, teçhizat ve mühimmat ele geçirilmiş, terör örgütü PKK'nın Türkiye'deki ana silah ve mühimmat deposu olduğu belirtilen mağaralarda bulunan silah ve mühimmatın bugüne kadar tek seferde örgütten ele geçirilen en fazla malzeme olduğu belirtilmişti.











