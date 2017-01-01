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Engellilerden balonlu düdüklü farkındalık etkinliği

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:13

SAKARYA (AA) - Engelliler Birlik Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen "Aramızdaki engelleri kaldıralım" piknik şöleniyle engelli vatandaşlar, sorunlarına dikkati çekmek için gökyüzüne bin balon bırakarak, düdük çaldı.

Poyrazlar Gölü mesire alanında düzenlenen etkinlikte bir araya gelen engelli vatandaşlar ve aileleri, burada çalan müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Engelliler Birlik Federasyonu Genel Başkanı Nadide Dülger, 2011'den beri faaliyet gösteren federasyonun, engellilerle dayanışma içinde olmak, onların ve ailelerinin hayata katılımlarını sağlamak, çevresel ve fiziki yönden karşılaştıkları sorunları gündeme getirip asgari düzeyde çözüm için köprü oluşturmak amacı taşıdığını söyledi.

Nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan engellilerin en fazla çevresel ve mimari zorluklarla karşılaştıklarını dile getiren Dülger, "Bu özel insanlar ne kadar sokağa çıkarlarsa ne kadar sosyal hayatın içinde olurlarsa karşılaşılan sorunlar o kadar gündeme gelir ve netice alınır. Bizler hayatı, yaşamayı seviyoruz. Herkes gibi şartlarımızın iyileştirilmesini, daha fazla istihdam, daha fazla eğitim, daha fazla iş imkanının sunulmasını istiyoruz." dedi.

Engellilere yönelik sosyal haklar konusunda çok iyi mesafeler kaydedildiğini gördüklerini ve bu ivmenin artmasını beklediklerini dile getiren Dülger, özel eğitim alan çocuklar söz konusu olduğunda, devletin tüm resmi kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, vatandaşlara hizmet etmek için imkanları nisbetinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını, bu program için verdikleri destekten de gördüklerini aktardı.

Konuşmanın ardından etkinliğe destek veren kuruluşların temsilcilerine teşekkür plaketi verildi. Daha sonra protokol üyeleri, engelliler ve aileleri bin balonu gökyüzüne bırakarak, "Sessiz kalmayalım" temasıyla düdük çaldı.

Engelli vatandaşlar ve ailelerine yemek ikram edilen programa, çok sayıda davetli katıldı.


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