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11. Cumhurbaşkanı Gül'ün babasının vefatı

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:15

KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, babasını kaybeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e taziye ziyaretinde bulundu.

Gül, babası Ahmet Hamdi Gül'ün Alparslan Mahallesi'ndeki evinin önüne kurulan çadırda taziyeleri kabul ediyor.

Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir ile teknik direktör Mesut Bakkal ve takım kaptanı Umut Bulut da taziye çadırına gelerek Gül ve aile üyelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Kayserispor heyetini karşılayan Gül, ziyaretten dolayı Bedir ve beraberindekilere teşekkür etti. Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından Kayserispor heyeti, Gül ile vedalaşarak ayrıldı.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'ın yanı sıra taziye çadırına gelen çok sayıda eski ve yeni bürokrat, iş adamı, vatandaş, Gül'e başsağlığı dileğinde bulunmaya devam ediyor.

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