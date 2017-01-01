Basketbolcular engelliler için "empati" yaptı

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Basketbol takımının sporcuları, tekerlekli sandalyeye oturarak Büyükşehir Gaziantepspor'un engelli basketbolcularıyla özel maç yaptı.
Gaziantep Basketbol, Gaziantep Üniversitesi Spor Salonu'nda Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor ile karşı karşıya geldi.
Gaziantep Basketbol oyuncularının zaman zaman zorlandığı, tekerlekli sandalyelerini kullanmak için hakemlerden ve rakip takım oyuncularından yardım aldığı karşılaşmayı, Büyükşehir Gaziantepspor 18-12'lik skorla kazandı.
Karşılaşmayı izleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, maçın ardından sporculara madalya taktı.