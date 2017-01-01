Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) natürel nohutun kilogramı 6,80 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut natürel
|Kg
|6,80
|6,80
|MTS
|Hayvansal yağlar
|Kuyruk yağı
|Kg
|10,00
|10,00
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Et (inek karkas)
|Kg
|23,12
|23,12
|TTS
|İnek sütü
|Lt
|1,14
|1,14
|MTS
|Kuru meyveler
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|8,91
|8,91
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|9,00
|9,00
|TTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|10,00
|10,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,50
|11,80
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|12,20
|12,97
|TTS
|Leblebi sarı 10 mm)
|Kg
|13,45
|13,80
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|Leblebi kırık
|Kg
|3,00
|3,00
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|Tekstil hammaddeleri
|Pamuk roll Ege st-1
|Kg
|8,00
|8,00
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|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|4.944,00
|7.448,53
|MTS
|Dana
|Ad
|3.595,50
|3.595,50
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|Koyun
|Ad
|721,07
|721,07
|TTS
|Kuzu
|Ad
|400,00
|528,00
|MTS
|Kuzu
|Ad
|648,12
|759,63
|TTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik
|Kg
|6,50
|6,50
|TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış