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Denizli Ticaret Borsası

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:31

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) natürel nohutun kilogramı 6,80 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Bakliyat ve mamulleri
Nohut natürel Kg 6,806,80MTS
Hayvansal yağlar
Kuyruk yağıKg 10,0010,00TTS
Çeşitli gıda maddeleri
Et (inek karkas) Kg 23,12 23,12 TTS
İnek sütü Lt 1,14 1,14 MTS
Kuru meyveler
Leblebi beyaz (9 mm)Kg8,918,91TTS
Leblebi sarı (8,50 mm)Kg9,009,00TTS
Leblebi beyaz (9 mm) Kg 10,0010,00TTS
Leblebi sarı (9,50 mm) Kg 10,5011,80TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 12,2012,97TTS
Leblebi sarı 10 mm) Kg 13,4513,80TTS
Leblebi kırık Kg 3,00 3,00 TTS
Tekstil hammaddeleri
Pamuk roll Ege st-1 Kg8,00 8,00 TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
Dana Ad 4.944,00 7.448,53 MTS
Dana Ad 3.595,50 3.595,50 TTS
Koyun Ad 721,07 721,07 TTS
Kuzu Ad 400,00 528,00 MTS
Kuzu Ad 648,12 759,63 TTS
Çeşitli maddeler
KekikKg 6,506,50TTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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