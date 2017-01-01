"Düzce alternatif tıbbın merkezi olacak"

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DÜZCE (AA) - Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından hazırlanan, bölgesel kalkınma odaklı proje kapsamında, sağlık ve çevre alanında pilot üniversite seçilen Düzce Üniversitesi'nde (DÜ) yapılan çalışmalar neticesinde, "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi" kurulacak.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, rektörlük çalıştay salonunda düzenlediği basın toplantısında, DÜ Senatosu'nda 2014 yılında yapılan stratejik planlama sürecinde, üniversitenin sağlık ve çevre konularında uzmanlaşması gerektiğine karar verdiklerini söyledi.

Bu kararı almalarında, bölgenin coğrafi avantajları, metropollere olan yakınlığı ve doğal güzelliklerinin etkili olduğuna dikkati çeken Çakar, "Çevre ve sağlık en fazla öne çıkan parametre. Bakıldığında bölge çok zengin. Biz de YÖK ve Kalkınma Bakanlığının bize biçtiği sağlık ve çevreyi hayata geçirmeyi düşündük." dedi.

Çakar, 2015 Haziran ayında projenin başladığını, 40 aday üniversite arasından 5'inin seçildiğini, bunlardan birinin de DÜ olduğunu hatırlatarak, bu projenin bölgeye yeni yatırım, yeni bütçe ve yeni insan kaynakları desteği getireceğini aktardı.

Proje için ciddi bir planlama yapıldığını vurgulayan Çakar, sistematik bir plan izlediklerini, tüm iç paydaşlarla ve öğretim üyeleriyle uğraş verdiklerini belirtti.

Yaklaşık 60 projenin üretildiğini bildiren Çakar, şunları kaydetti:

"Projeler içinden 'Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı' Projesi önceliğimiz olarak belirlendi. Bölgede önemli tarım ürünleri bulunuyor. Fındıkta Türkiye'nin ikinci üreticisiyiz. Dolayısıyla fındık, hepimiz için içimizin 'cız' ettiği bir ekonomik değerdir. Mısır ve Konuralp pirinci, kivi gibi birçok alanda tarım yapılıyor. Her tarımsal ürünün de ekonomik bir değeri var ama maalesef bunların atıklarının ekonomik bir değeri yok. Biz, fındık başta olmak üzere kendisi direkt ekonomik değere sahip olan tarımsal ürünlerin atıklarının da ekonomik değere çevirirsek otomatik olarak değeri ikiye katlamış olacağız. Bu çok önemli bir proje."

- "Bölgemizi geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın merkezi haline getirelim"

Çalışmalar kapsamında geçmişten günümüze düşünülen bir projeyi hayata geçirmeye karar verdiklerini ve bunun da geleneksel ve tamamlayıcı tıp olduğunu belirten Çakar, "Endemik bitki çeşitliliğinin çok fazla olduğu bir alanda yaşıyoruz. Modern tıpta sentetik ilaçlara da harcadığımız para bir o kadar da artıyor. Hem maliyetlerin azaltılması hem tedavi alternatiflerinin çoğaltılması, hem turizm potansiyeli hem de bunun sağlık turizmine yansıtılmasının avantajları göz önünde bulundurulduğunda, bizim aklımızdan geçen bölgenin sağlık alanında geleneksel ve tamamlayıcı tıp adına bir merkez olmasıydı. Bu yönde çalışmalarımıza hız verdik." diye konuştu.

Çakar, dünyada insanların "Biz apiterapi nerede yaptırabiliriz, arılarla tedavi nerede yaptırabiliriz?" denildiğinde Düzce'nin akıllara gelmesi yönünde bir hedeflerinin olduğuna değindi.

Bu hedef doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerine vurgu yapan Çakar, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnsanlar buraya gelsin, bir otele girsin, otelin bölümlerine girsin, bir bölümde apiterapi yaptırsın, bir bölümde müzikle tedavi yaptırsın, bir tarafta refleksoloji ile ilgilensin. Düzce'mizin her bölgesinde işin ehli, hekimlerin liderlik ettiği eğitimli kadrolarla birlikte bu işi merdiven altı olmaktan çıkaralım. Bölgeyi geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın merkezi haline getirmek istiyoruz. Belki her otele bu anlamda farklı bir misyon yükleyeceğiz. Yığılca ilçemize bir Apiterapi köyü kuracağız."



