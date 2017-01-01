ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Terör örgütü PYD bölgesinde Suriye ve Rus bayrağı çekildi

11 Mayıs 2017 Perşembe, 17:50

KİLİS (AA) - Kilis'in karşı tarafında yer alan terör örgütü PYD'nin kontrolündeki bölgeye Rus ve Suriye bayrağı çekildi.

Kilis'e bağlı Akçabağlar ve Demirışık köyleri karşısında yer alan Halep'e bağlı Afrin ilçesinde, Rus ve Suriye bayrağı asıldı.

Belirli mesafelerle sınır boyunca asılan bayraklar, Kilis'e bağlı Akçabağlar ve Demirışık köylerinden çıplak gözle de görülebiliyor.

Güvenlik duvarı çalışmalarının devam ettiği Türkiye-Suriye sınır hattında güvenlik güçlerinin, bölgedeki önlemlerini artırdığı gözlemlendi.

Yerel kaynaklar, bayrakların bölgenin kontrolünü elinde bulunduran terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'yi korumak amacıyla asıldığını belirtti.

İLGİLİ HABERLER
Kilis'te MHP İl Başkanlığına Hasan Mısırlıgil atandı
YEREL

KİLİS'TE MHP İL BAŞKANLIĞINA HASAN MISIRLIGİL ATANDI
Kültür Sanat Topluluğundan Şiir Dinletisi &quot;Bir Şiirdir İstanbul&quot;
YEREL

KÜLTÜR SANAT TOPLULUĞUNDAN ŞİİR DİNLETİSİ "BİR ŞİİRDİR İSTANBUL"
Canbolat Paşa Konağının restorasyonu başladı
YEREL

CANBOLAT PAŞA KONAĞININ RESTORASYONU BAŞLADI
Güvenlik korucularına &quot;Değerler Eğitimi&quot; verildi
YEREL

GÜVENLİK KORUCULARINA "DEĞERLER EĞİTİMİ" VERİLDİ
Bölge birincilerinden Müdür Arkaaltı'ya ziyaret
YEREL

BÖLGE BİRİNCİLERİNDEN MÜDÜR ARKAALTI'YA ZİYARET
Bahar Şenliği Metehan'la sürüyor
YEREL

BAHAR ŞENLİĞİ METEHAN'LA SÜRÜYOR
Kilis'te &quot;Merkezim Her Yerde&quot; projesi
YEREL

KİLİS'TE "MERKEZİM HER YERDE" PROJESİ
Kilis'te Fetih Buluşmaları
YEREL

KİLİS'TE FETİH BULUŞMALARI
Kilis'te sağlık için yürüyüş
YEREL

KİLİS'TE SAĞLIK İÇİN YÜRÜYÜŞ
Kilis'te hükümlü çocuklara bisiklet dağıtıldı
YEREL

KİLİS'TE HÜKÜMLÜ ÇOCUKLARA BİSİKLET DAĞITILDI
Fırıncılara Hijyen paket dağıtıldı
YEREL

FIRINCILARA HİJYEN PAKET DAĞITILDI
Bahar Şenliğinde Ömer Karaoğlu konseri
YEREL

BAHAR ŞENLİĞİNDE ÖMER KARAOĞLU KONSERİ
Kilis'te Türk ve Suriyeli engelli öğrencilerden defile
YEREL

KİLİS'TE TÜRK VE SURİYELİ ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN DEFİLE
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü devam ediyor
YEREL

SURİYELİLERİN ÜLKELERİNE DÖNÜŞÜ DEVAM EDİYOR
Kaçarlar'ın &quot;Dünya Engelliler Günü&quot; mesajı
YEREL

KAÇARLAR'IN "DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ" MESAJI
Madde kullanımından pedal çevirerek uzaklaşacaklar
YEREL

MADDE KULLANIMINDAN PEDAL ÇEVİREREK UZAKLAŞACAKLAR
12 kişi kamu hizmeti cezasını ağaç dikerek ödüyor
YEREL

12 KİŞİ KAMU HİZMETİ CEZASINI AĞAÇ DİKEREK ÖDÜYOR
El Hijyeni Haftası etkinlikleri
YEREL

EL HİJYENİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin otomobilleri
FİSKOS

“ESKİ ARABALARA MERAKIM VAR”

 1
  • 2 Ünlü mankenin cesur elbisesi
  • 3 Sosyal medyaya damga vurdu
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...