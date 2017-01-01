Otomobil bisiklet sürücüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Caner Çiçekdağ yönetimindeki 16 F 9557 plakalı otomobil, Kargucak Mahallesi sapağında kullandığı bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Veysel Ekici'ye (70) çarptı.
Otomobilin yaklaşık 100 metre sürüklediği Ekici, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Refüje çarparak durabilen otomobilde başını cama çarparak yaralanan sürücü Çiçekdağ ise 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.