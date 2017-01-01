Yaban hayatına dikkat çekilen etkinlikte leyleğin azizliğine uğradı

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MANİSA (AA) - Manisa'da bir grup öğrenci yaban hayatına dikkati çekmek için kentte leyleklerin yuva yaptığı elektrik direklerini çiçek resimleriyle süsledi.

Doğa Koruma ve Milli Paklar Manisa Şube Müdürlüğü tarafından Dünya Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıveliler köyünde etkinlik düzenledi.

Ortaokul ve ilkokul öğrencileri beraberlerinde getirdikleri boyalarla leyleklerin yuva yaptığı elektrik direğinin önünde toplandı.

Doğa Koruma ve Milli Paklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, Dünya Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla göçmen kuşların ve yaşam alanlarının korunması için çocukları bilinçlendirme amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Kentte 173 leylek yuvasının bulunduğunu söyleyen Bayil, "Bu yuvalardan 136'sı elektrik direği üzerindedir. Diğerleri ise çatı, baca, ağaç ve camilerde bulunmaktadır. Leyleklere zarar veren en önemli faktörlerin başında elektrik çarpması, ayaklarına ip, poşet dolaşması, mevcut yuvaların tahrip olması gibi nedenler gelmektedir. Bu gibi olumsuz olayların önüne geçmek, bu kuşları göç yollarında desteklemek amacıyla 136 elektrik direğinden şimdilik 72 adedine yuva platformu yerleştirilmiş olup, önümüzdeki günlerde 64 adet yuvanın daha yerleştirilmesi planlanmıştır." diye konuştu.

Bu arada, konuşma yaptığı sarıda Bayil'in üzerine, yuvasında dinlenen leyleğin kakasını yapması sonucu ceketi ve saçları kirlendi.

Kirlenen ceketini çıkaran Bayil, "Yaban hayatı işte böyle arkadaşlar, her şey doğal. Bu yaptıkları da doğal. Çok normal" ifadelerini kullandı.



